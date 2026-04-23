Peste 30 de români și moldoveni vor candida din partea partidului extremist al lui Nigel Farage la alegerile locale din Londra

La alegerile din 7 mai din Londra, în cadrul cărora se vor alege toate cele 32 de consilii locale din capitala Angliei, candida 60 de români, două treimi dintre ei pentru partidul Reform UK.

Potrivit Rfi, mulți dintre aceștia vor fi candidați în estul capitalei britanice, pe locul 1 fiind consiliul Barking și Dagenham.

Așadar, 40 sunt de la Reform UK, partidul fondat de Nigel Farage, șapte de la Partidul Conservator și Verzi, trei de la Partidul Laburist, doi de la Partidul Liberal Democrat și un independent.

De asemenea, 17 români candidează la Barking și Dagenham în estul Londrei, urmați de Newham (est) cu șapte, Brent (nord) cu cinci și Havering (est) cu patru. Dintre cei 60, 36 sunt bărbați și 24 femei.

Pe 7 mai se aleg 1.817 consilieri în cele 32 de consilii locale din Londra, iar românii reprezintă aproximativ 3,3% dintre candidați.

Alegerile se desfășoară într-un singur tur, iar în 2022 majoritatea consiliilor au fost câștigate de laburiști. La scrutinul din acest an, se așteaptă ca Verzii și Reform UK să obțină rezultate mai bune, în detrimentul laburiștilor și conservatorilor.

Reform UK este un partid de extremă dreaptă din Marea Britanie. A fost fondat de Nigel Farage și Catherine Blaiklock în 2018 sub numele de Brexit Party, și susținea un Brexit fără acord.

A câștigat cele mai multe locuri la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 în Regatul Unit, dar nu a obținut niciun mandat la alegerile generale din același an.

Partidul a fost redenumit Reform UK în ianuarie 2021. Farage a demisionat din funcția de lider în martie 2021 și a fost înlocuit de Richard Tice.

Din 2022, partidul și-a extins agenda și promite reducerea taxelor, limitarea imigrației, opoziția față de politicile de „zero emisii nete” și tăieri consistente ale cheltuielilor publice. În iunie 2024, Nigel Farage a revenit la conducerea partidului, iar acesta a câștigat cinci locuri la alegerile generale din 2024, pentru prima dată reușind să trimită deputați în Parlament.

În septembrie 2025, Farage spunea că „lebedele sunt mâncate în parcurile regale” și a spus că crapii sunt scoși din iazuri „de către oameni care provin din culturi diferite”.

Întrebat cine crede că mănâncă lebedele britanice, care sunt o specie protejată în Regatul Unit, Farage a răspuns: „Oameni care vin din țări în care acest lucru este destul de acceptabil”.

Presat de Nick Ferrari de la LBC dacă est-europenii, românii și „oamenii de genul acesta” sunt responsabili, Farage a spus: „Așa cred și eu”.