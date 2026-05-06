Keir Starmer, în fața unei „săptămâni de foc”: alegerile îi testează autoritatea

Alegerile locale și naționale reprezintă cel mai dificil test de până acum pentru autoritatea premierului britanic, aflată deja sub o presiune considerabilă.

Dacă actualele dificultăți ale lui Keir Starmer păreau serioase, scrutinul de joi,7 mai, promite să complice și mai mult situația liderului de la Londra.

Potrivit renumitului expert în sondaje John Curtice, profesor la Universitatea Strathclyde, datele actuale ar trebui să fie „dramatic eronate” pentru ca premierul să evite un set de rezultate dezastruoase pe 7 mai. Starmer se confruntă deja cu cote de popularitate extrem de scăzute, un scandal legat de numirea ambasadorului în SUA și o stare de nemulțumire profundă în rândul propriilor parlamentari.

În contextul votului local din Anglia și al testelor naționale cruciale din Scoția și Țara Galilor, iată punctele critice care ar putea fragiliza poziția premierului, punând sub semnul întrebării viitorul său în Downing Street la mai puțin de doi ani de la victoria sa zdrobitoare.

1. Riscul pierderii controlului în Țara Galilor

În mod tradițional, Țara Galilor este considerată un fief de neclintit al Partidului Laburist, formațiunea dominând scena politică locală de peste un secol. De la înființarea Parlamentului galez (Senedd) în 1999, laburiștii au deținut puterea la fiecare scrutin.

De data aceasta, însă, alegătorii par atrași de alternative: partidul de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, și naționaliștii de stânga de la Plaid Cymru.

Pierderea „fortăreței” galeze ar fi o lovitură de imagine majoră. Noul sistem electoral, bazat pe reprezentare proporțională integrală, va face aproape imposibilă obținerea unei majorități de către un singur partid. Dacă previziunile se adeveresc, Laburiștii galezi ar putea fi forțați să aleagă între a susține rivalii pro-independență de la Plaid Cymru sau a permite ascensiunea partidului Reform la putere.

2. Blocajul din Scoția

Alegerile pentru Parlamentul Scoțian ar fi trebuit să reprezinte momentul de glorie al Laburiștilor. După ce la alegerile generale din 2024 partidul lui Starmer a obținut 37 din cele 57 de locuri alocate Scoției în Parlamentul de la Westminster, se spera că hegemonia Partidului Național Scoțian (SNP) la Edinburgh se va încheia.

SNP se află la conducerea guvernului scoțian din 2007, iar Laburiștii sperau că declinul naționaliștilor le va deschide calea către guvernare. Totuși, realitatea de pe teren sugerează că revenirea la putere în Scoția rămâne o provocare mult mai dificilă decât s-a anticipat, iar un eșec aici ar submina strategia națională a lui Starmer.