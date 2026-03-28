search
Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

50.000 de oameni au protestat la Londra împotriva extremei drepte. Liderul partidului Reform UK, ținta manifestanților

0
0
Publicat:

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la un amplu protest în centrul Londrei, în cadrul unui „Marș pentru a opri extrema dreaptă”, organizat de sindicate și organizații ale societății civile.

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la protest. FOTO: X/@ArtCandee

Aproximativ 50.000 de oameni se aflau la manifestație în jurul orei locale 16:00, potrivit Metropolitan Police. Protestatarii au denunțat ascensiunea extremei drepte și l-au vizat în mod direct pe liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, aflat în fruntea sondajelor de opinie, transmite Reuters.

Demonstrația a fost organizată de o coaliție largă de organizații, inclusiv Amnesty International, sindicatul Unite și grupul Stand Up to Racism.

Participanții s-au adunat în apropiere de Hyde Park, urmând să mărșăluiască până în zona Whitehall, unde se află principalele instituții ale guvernului britanic. Pe pancartele afișate de manifestanți au putut fi citite mesaje precum „Nu rasismului!” și „Nu ne puteți diviza”.

Lideri politici prezenți la protest

La marș au participat și mai multe personalități politice, printre care liderul Partidului Verde, Zack Polanski, și fostul lider laburist Jeremy Corbyn.

„Planul nostru este simplu: niciodată nu vom ceda în faţa urii – atunci când sunt atacaţi migranţi, când ura se revarsă asupra asupra fraţilor noştri trans, atunci când se dă vina pe musulmani pentru bolile ţării noastre”, a declarat Polanski.

Context tensionat: creșterea popularității Reform UK

Protestul are loc la aproape șase luni după o manifestație organizată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, la care au participat peste 150.000 de persoane.

În paralel, la Londra a avut loc și un marș separat organizat de Coaliția pentru Palestina, participanții urmând să se alăture ulterior protestului principal, cu acordul autorităților.

Potrivit celor mai recente sondaje, partidul Reform UK devansează Partidul Laburist, condus de premierul Keir Starmer, dar și alte formațiuni politice tradiționale din Marea Britanie.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

