„Georgescu de Birmingham”. Povestea românului favorit la alegerile locale din al doilea mare oraş din Marea Britanie

Un român stabilit în Marea Britanie a intrat în atenție după ce a fost cotat printre favoriţi în cursa pentru alegerile locale din Birmingham, al doilea mare oraş după Londra. „Georgescu de Birmingham” a avut o ascensiune fulminantă, cu un discurs simplu.

Un român stabilit în Marea Britanie este favorit în cursa pentru alegerile locale din 7 mai din Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Regatul Unit, unde sondajele și dinamica electorală îl plasează pe primul loc.

Cunoscut în spațiul online sub supranumele ironic de „Georgescu de Birmingham”, candidatul Julian Nistor a atras vizibilitate rapidă printr-o campanie axată pe probleme locale, dar și prin susținerea pe care o revendică în comunitățile din Ward End. Ascensiunea sa surprinzătoare a generat interes și controverse deopotrivă, pe fondul unei competiții electorale tot mai strânse.

Julien Nistor va candida în Ward End, o zonă din Birmingham unde trăiește o comunitate numeroasă de romi și români, din partea Partidului Muncitoresc (Workers Party of Britain). În presa britanică au apărut deja articole despre el, în care este descris prin termeni precum „Romanian Legend”, „Romanian Ambassador” sau „liderul românilor din Birmingham”, notează anunţul UK.

Într-un clip de campanie care s-a răspândit rapid în comunitățile de români din diaspora, Nistor transmite un mesaj simplu, concentrat pe problemele de zi cu zi ale cartierului în care candidează. Discursul său este unul simplu și direct, axat pe teme precum infrastructura, curățenia și ordinea publică.

„Vreau să schimb puțin această zonă, avem nevoie să fie bine pentru toată lumea. Avem nevoie de curățenie, fără șobolani, fără găuri în drum”, afirmă candidatul într-un apel adresat alegătorilor din Ward End, în limba engleză.

Dincolo de acest nivel pragmatic, candidatura sa se înscrie însă într-un context politic mai amplu, influențat de platforma formațiunii care îl susține.

Workers Party of Britain este cunoscut pentru poziții critice față de politica externă occidentală și pentru promovarea ideii de retragere a Marii Britanii din NATO, mesaje care au început să capete simpatie în anumite segmente ale electoratului britanic.

În acest context, candidatura lui Julien Nistor depășește simpla competiție locală și este percepută în mediul online ca parte a unui curent mai larg de contestare a structurilor euro-atlantice, motiv pentru care a fost etichetat ironic drept „Georgescu de Birmingham”.

Pentru Workers Party GB, Julian Nistor rămâne, însă, unul dintre oamenii-cheie ai campaniei electorale, fiind prezentat cu distincții precum „Winner of Citizen Medal”, „Ambassador for Crimestoppers” și „Community Champion”.

„Au vrut să mă lichideze, ce să mai..."

într-o intervenție la televiziunea Diasporenii, Julien Nistora susținut că ar exista presiuni asupra sa pentru a se retrage din competiție.

„Au vrut să mă lichideze, dar nu mă retrag din cursa electorală. Mă susțin nu doar românii și romii..., sunt favorit și voi câștiga 100% un mandat la Birmingham”, a spus el.

„A fost atentat la viața mea. M-au atacat în trafic, au lovit cu picioarele în mașină și mi-au strâmbat portiera... Au vrut să spargă geamurile... Au vrut să mă lichideze, ce să mai... Nu au făcut decât să mă ambiționeze și mai tare...”, a declarat el pentru Diasporenii TV.

În ceea ce privește șansele sale electorale, presa notează că Julien Nistor beneficiază de o susținere solidă în Ward End, ceea ce îl plasează printre favoriți. Un sondaj de opinie realizat recent de PollCheck indică faptul că acesta ar putea câștiga detașat alegerile, cu peste 37% din intențiile de vot.

Totuși, competiția rămâne deschisă, în condiţiile în care reprezentanți ai altor comunități locale speră să poată răsturna calculele electorale, conștienți că un factor decisiv în Ward End este votul comunității românești.

În acest sens, mai mulți candidați încearcă să găsească susţinători în rândul acesteia.

Unul dintre aceștia este Harris Khaliq, un tânăr candidat din partea comunității musulmane, cu o imagine publică în creștere, care s-a adresat deja alegătorilor români și a reușit să atragă sprijin din această zonă.

Într-un material video de campanie, el apare alături de un membru al comunităţii române care îl susţine, de defavoarea lui Julien Nistor: „Harris Khaliq e No 1 aici în Anglia și poate să ajute pe toată lumea din România”.

Alegerile locale din Anglia sunt programate pentru 7 mai, iar în cazul unei victorii, românul ar deveni consilier local al zonei Ward End din estul Birminghamului, al doilea oraș ca mărime din Regatul Unit.