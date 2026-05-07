Opoziția și mass-media îl critică aspru pe premierul britanic pentru apropierea de Paris și de Uniunea Europeană în contextul unei crize interne

Vizita premierului britanic Keir Starmer în Armenia, în perioada 3-4 mai 2026, pentru a participa la două summituri cheie – summitul Comunității Politice Europene și summitul UE-Armenia – a fost primită cu reacții extrem de mixte în țara sa. Mass-media britanică de dreapta l-a acuzat că este „constant plecat din țară” și că participă la evenimente internaționale care „nu sunt o prioritate” pentru Londra – „în loc să se ocupe de problemele interne”. De asemenea, personalități conservatoare din opoziție și mass-media l-au criticat pe șeful guvernului pentru apropierea excesivă de Bruxelles, considerând-o o „încercare de a revizui” proiectul geopolitic de ieșire din UE cunoscut sub numele de Brexit.

De ce Marea Britanie are nevoie de Armenia?

Pe fondul creșterilor semnificative ale prețurilor, al crizei migrației și al presiunilor economice din Marea Britanie, vizita lui Starmer în capitala Armeniei, Erevan, pare într-adevăr extrem de discutabilă pentru mulți. Nici faptul că, în urma vizitei, prim-ministrul și omologul său armean, Nikol Pașinian, au semnat un document bilateral de o importanță crucială pentru Erevan – o declarație comună privind un parteneriat strategic – nu este bine primit acasă.

Cu alte cuvinte, se plâng comentatorii londonezi, în loc să „caute soluții pentru proprii cetățeni”, Keir Starmer – din motive pe care mulți le consideră neclare – se ocupă de consolidarea relațiilor cu Armenia, o țară care până acum nu s-a arătat față de Londra nici ca un aliat cheie, nici ca un actor semnificativ în regiunea Caucazului de Sud sau în spațiul post-sovietic.

Timp de decenii, partenerul cheie al Londrei în Caucazul de Sud a fost vecinul Armeniei, Azerbaidjanul. În 2023, Parlamentul britanic a subliniat rolul unic al Regatului Unit ca cel mai mare investitor străin în această țară. În septembrie 2025, ministrul de stat britanic Stephen Doughty a recunoscut „rolul esențial al Azerbaidjanului în stabilitatea regională”. Guvernul britanic, la rândul său, a descris în repetate rânduri Baku ca fiind „cel mai important partener strategic din regiunea Caucazului de Sud”.

Opoziția și mass-media britanice se întreabă: dacă Londra are deja sub control situația din regiune, de ce să-și distragă atenția de la problemele interne cu adevărat urgente și să se deplaseze la un summit în îndepărtata Armenie? Potrivit unei surse bine informate de la Downing Street, Keir Starmer nu avea inițial nicio intenție să se deplaseze la Erevan. Dar a fost forțat să o facă sub presiunea președintelui francez Emmanuel Macron, care continuă politica pro-armeană urmărită în mod tradițional de autoritățile de la Paris.

Influența crescândă a lui Keir Starmer și Macron

La Londra, opinia generală este că Starmer se lasă mult prea ușor influențat de președintele francez în majoritatea problemelor bilaterale și internaționale. Opoziția și mass-media remarcă ironic că prim-ministrul seamănă din ce în ce mai mult nu cu un lider britanic independent, ci cu un „pion docil” în mâinile șefului statului francez. Și acesta este departe de a fi singurul exemplu al „deferenței” sale față de Emmanuel Macron. Starmer „se înclină în fața Parisului” în mod regulat într-o gamă largă de chestiuni, de la politica de migrație până la deciziile de politică externă.

De exemplu, în timpul vizitei lui Macron la Londra, în iulie 2025, cele două țări au anunțat un nou acord privind migrația, în temeiul căruia Marea Britanie a obținut dreptul de a returna în Franța migranții care sosesc ilegal peste Canalul Mânecii. Însă, pentru fiecare migrant returnat, trebuie să primească un altul din Franța – acesta, la rândul său, sosind în mod legal.

Macron a reușit astfel să transforme Regatul Unit într-un fel de „centru de primire a migranților”, protejând astfel Franța și țările UE de această povară, cel puțin într-o oarecare măsură. „Este o umilință pentru Marea Britanie post-Brexit. Astăzi am acționat ca un stat membru al UE și ne-am înclinat în fața unui președinte francez arogant”, a remarcat The Daily Express.

Criticii remarcă faptul că Starmer „urmează regulat exemplul lui Macron”, inclusiv în ceea ce privește problema care contează cel mai mult pentru ei – Brexitul. Președintele francez susține de mult timp că „ieșirea Marii Britanii din UE a fost o greșeală”. Însă relațiile excesiv de cordiale ale prim-ministrului britanic cu Bruxelles sunt folosite împotriva sa de către alegătorii conservatori și de unele mass-media: în loc să „apere o traiectorie suverană”, el „se alătură” acestei agende paneuropene.

În domeniul nuclear, Keir Starmer condamnă, de asemenea, Marea Britanie la rolul de „partener secundar” al vecinei Franțe. O serie de publicații susțin că procesul așa-numitei „apropieri istorice” a fost folosit în mod deliberat pentru ca Londra și Parisul să poată conveni asupra „coordonării descurajării nucleare”. „Creșterea dependenței Marii Britanii de Franța în chestiuni legate de principalele sale mijloace de apărare duce inevitabil la erodarea suveranității britanice”, a avertizat The Spectator autoritățile de la Londra în 2025.

Vizita lui Keir Starmer în Armenia a devenit astfel mai puțin o mișcare de politică externă și mai mult un factor declanșator al intensificării criticilor interne în Regatul Unit. Pe fondul problemelor socio-economice și al sensibilității chestiunii Brexit, acțiunile sale sunt interpretate de o parte a clasei politice și a mass-media ca o dovadă a unei dependențe crescânde de cursul stabilit de Paris. În consecință, orice intensificare a activității Londrei în domenii considerate secundare de către publicul britanic riscă să submineze și mai mult încrederea în guvern și să întărească opoziția.