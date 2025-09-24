O explozie puternică, care nu s-a soldat cu victime, a avut loc marți în centrul Oslo, în apropierea campusului universitar Oslo Met, Palatului Regal și Ambasadei Israelului. Poliția norvegiană a arestat un minor și suspectează că incidentul ar fi legat de o reglare de conturi între bande criminale.

Martorii citați de Aftenposten au declarat că au observat „un lucru semănând cu o grenadă” la sol și au văzut cioburi împrăștiate pe drum. Poliția a confirmat că primele indicii sugerează că este vorba despre o grenadă de mână abandonată pe stradă.

„Principala teorie a anchetatorilor în acest stadiu este a unei reglări de conturi între bande criminale”, a anunțat poliția. O persoană a fost arestată, fără ca alte detalii să fie furnizate despre circumstanțele incidentului sau identitatea suspectului. Potrivit radiodifuziunii publice, este vorba despre un minor.

Ancheta continuă

„Cercetăm alte aspecte. Pornim de la ideea că ar putea fi implicate mai multe persoane”, a precizat Brian Skotnes, purtător de cuvânt al poliției.

Poliția nu a raportat victime și a stabilit un perimetru larg de securitate în jurul zonei, aflată la aproximativ 600 de metri de Palatul Regal și Ambasada Israelului. Circulația tramvaielor a fost suspendată, iar un elicopter și o dronă au survolat zona pentru a monitoriza situația.

Alt obiect detonat ulterior

Cotidianul Verdens Gang a relatat că marți seara, în jurul orei locale 21.45 (22.45, ora României), a fost auzită o altă detonare, iar poliția a dezamorsat „un obiect”, fără a oferi detalii suplimentare. Anterior, la ora locală 21.11 (22.11, ora României), autoritățile avertizaseră locuitorii să stea departe de ferestre și „să nu vină la fața locului” din cauza prezenței unor explozivi nedeclanșați.

Incidentul vine la o zi după ce au fost semnalate drone în apropierea aeroporturilor din Oslo și Copenhaga. Deși Norvegia are, în general, o rată scăzută a criminalității, țara a fost afectată recent de conflictele dintre bande, care provoacă probleme similare și în Suedia vecină.