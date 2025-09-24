Polițiștii de la Serviciul Arme din Timiș au descins miercuri dimineață la 23 de adrese din județele Timiș, Caraș-Severin și Gorj, în cadrul unei anchete privind deținerea ilegală de arme. În urma perchezițiilor, la una dintre locuințele din Timișoara a fost găsită o grenadă ofensivă de mână, de proveniență iugoslavă.

Printre adresele percheziționate se află și două locuințe aparținând familiei Cârpaci din Timișoara. Membrii acestei familii au fost implicați în luna august 2025 într-un incident violent pe Podul Episcopal, lângă Catedrală, când șoferul unei mașini a intrat pe contrasens, a lovit intenționat un alt autoturism și a rupt balustrada podului, fiind la un pas să cadă în Bega cu tot cu mașină. În acel accident, un pieton a fost rănit și transportat la spital.

Polițiștii timișeni au descins miercuri dimineață la membrii celor două clanuri implicate în răfuiala de pe pod. Anchetatorii au extins cercetările după ce, în urma accidentului intenționat, în mașinile implicate au fost descoperite obiecte contondente și arme albe, existând suspiciuni și cu privire la deținerea ilegală a unor arme de foc. De asemenea, unul dintre bolizii de lux folosiți la răfuială a fost găsit de anchetatori în curtea casei unde astăzi au fost descoperite și arme.

Grenada, ridicată pentru expertiză

În cadrul perchezițiilor de miercuri dimineață, la una dintre locuințele din Timișoara a fost găsită o grenadă ofensivă de mână, ridicată de o comisie mixtă de la Serviciul Arme pentru expertiză.

Perchezițiile vizează strângerea de probe care să clarifice modul în care a izbucnit conflictul și dacă armele folosite sau pregătite pentru răfuială au fost deținute legal, potrivit News.ro. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii situații și a responsabilităților penale.