Video Explozie puternică în centrul orașului Utrecht. Cel puțin un rănit, mobilizare de amploare a autorităților

O explozie puternică a zguduit joi după-amiază centrul orașului Utrecht, în Olanda, declanșând un incendiu major pe o stradă cu clădiri vechi. Cel puțin o persoană a fost rănită, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca alte victime să se afle sub dărâmături.

„A avut loc o explozie uriașă”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor pentru agenția de presă ANP. Deflagrația s-a produs în jurul orei 15:30, într-o locuință, iar flăcările s-au extins rapid, provocând un incendiu de mari proporții, potrivit AFP și NL Times.

Imagini difuzate de televiziunile olandeze arată o coloană densă de fum deasupra centrului istoric, geamuri sparte și moloz împrăștiat pe carosabil.

„Pământul s-a cutremurat. Am știut imediat că este ceva foarte grav”, a declarat o martoră.

Primarul orașului Utrecht, Sharon Dijksma, a avertizat că există riscul ca persoane să fie încă prinse sub dărâmături. Autoritățile au cerut populației să evite zona, în timp ce echipele de intervenție au evacuat locuințe și spații comerciale din zonă.

La fața locului au fost trimise cel puțin șase ambulanțe, un elicopter SMURD cu echipă de traumatologie, precum și zeci de pompieri și polițiști. Spitalul UMC Utrecht a activat Planul Alb și a deschis Centrul de Calamități, capabil să primească rapid un număr mare de răniți.

Crucea Roșie a făcut apel la voluntari, iar autoritățile au instituit nivelul de urgență regională GRIP 2, ceea ce presupune coordonarea tuturor forțelor de intervenție sub un comandament unic.

Cauzele exploziei nu sunt cunoscute deocamdată, iar ancheta este în desfășurare.