Video Momentul șocant în care a avut loc explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O clădire s-a prăbușit, doi polițiști au fost răniți

O explozie puternică s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj, unde funcționa serviciul de cazier. În urma deflagrației, o clădire s-a prăbușit parțial, iar doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a fost solicitat să intervină după producerea unei explozii neurmate de incendiuc, într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj. La fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere și zece pompieri. De asemenea, au intervenit echipe de la distribuția de gaze și echipaje ISU.

Autoritățile au început imediat verificările pentru a stabili cum s-a produs acumularea de gaz. Din primele informații, cauza principală ar fi o scurgere de gaze.

Posibilă legătură cu o intervenție făcută cu o zi înainte

Potrivit Antena 3 CNN, marți ar fi fost chemată o firmă privată de gaze pentru a interveni la o altă clădire din apropiere, nu la cea în care se afla Poliția Rutieră. Respectiva clădire avea o centrală pe gaz amplasată în apropierea sediului unde s-a produs explozia.

Echipa de intervenție ar fi constatat atunci o scurgere de gaze la un robinet, care a fost înlocuit. Miercuri, însă, a avut loc explozia, iar anchetatorii verifică acum dacă există o legătură de cauzalitate între problema semnalată cu o zi înainte și deflagrația de astăzi.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

În total, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare. O altă persoană a suferit arsuri minore la mână, iar o a treia a avut un atac de panică.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs explozia.