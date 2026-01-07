search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nuntă anulată în Olanda după un discurs scris de ChatGPT. Instanța: „Căsătoria nu a fost oficializată”

0
0
Publicat:

O ceremonie de nuntă din Olanda a fost anulată de justiție după ce s-a constatat că discursul rostit la eveniment, redactat cu ajutorul ChatGPT, nu a respectat cerințele legale prevăzute de Codul civil. Judecătorii au decis că, în aceste condiții, uniunea nu a fost încheiată în mod valabil.

O nuntă a fost anulată în Olanda din cauza unui discurs scris de ChatGPT FOTO: Shutterstock
O nuntă a fost anulată în Olanda din cauza unui discurs scris de ChatGPT FOTO: Shutterstock

În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul țării, un cuplu a cerut unui cunoscut să le oficieze căsătoria în calitate de ofițer de stare civilă provizoriu. Potrivit News.ro, legea olandeză permite acest lucru în anumite condiții, cu obligația ca la ceremonie să fie prezent și un ofițer de stare civilă oficial al primăriei.

Pentru că mirii își doreau o ceremonie relaxată, persoana aleasă să oficieze a redactat discursul cu ajutorul ChatGPT, potrivit hotărârii tribunalului din Zwolle, publicată marți.

Un discurs frumos, dar neconform cu legea

În timpul ceremoniei, bărbatul a fost întrebat: „Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna? Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla?”. Femeia a fost întrebată, la rândul ei: „Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”. La final, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”.

Pentru instanță însă, această formulare a fost problema. Judecătorii au considerat că ceremonia nu a respectat forma cerută de lege.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, se arată în decizie. Acest articol prevede că viitorii soți trebuie să declare în mod explicit că vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie.

„Actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat”

În consecință, instanța a tras o concluzie dură: „În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”.

Cuplul a susținut că eroarea nu le aparține și că ofițerul de stare civilă prezent la ceremonie nu le-a semnalat problema în acel moment. Mai mult, mirii au arătat că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoțional important și au cerut instanței să li se permită fie să păstreze data inițială, fie ca aceasta să fie recunoscută administrativ.

Judecătorii au respins însă cererea. „Instanţa înţelege importanţa pe care o are pentru bărbat şi femeie data căsătoriei care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a decis justiția, într-o hotărâre fără echivoc.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana
gandul.ro
image
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
mediafax.ro
image
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani
antena3.ro
image
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
Vin ninsorile şi în Bucureşti. Data la care va ninge în Capitală
playtech.ro
image
Ce ascunde Templul Francmasoneriei din Oradea, locul care a dat naștere teoriilor conspirației. Români celebri care au fost masoni
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Se închid școlile în mai multe județe. Anunțul Ministerului Educației
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine