Nuntă anulată în Olanda după un discurs scris de ChatGPT. Instanța: „Căsătoria nu a fost oficializată”

O ceremonie de nuntă din Olanda a fost anulată de justiție după ce s-a constatat că discursul rostit la eveniment, redactat cu ajutorul ChatGPT, nu a respectat cerințele legale prevăzute de Codul civil. Judecătorii au decis că, în aceste condiții, uniunea nu a fost încheiată în mod valabil.

În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul țării, un cuplu a cerut unui cunoscut să le oficieze căsătoria în calitate de ofițer de stare civilă provizoriu. Potrivit News.ro, legea olandeză permite acest lucru în anumite condiții, cu obligația ca la ceremonie să fie prezent și un ofițer de stare civilă oficial al primăriei.

Pentru că mirii își doreau o ceremonie relaxată, persoana aleasă să oficieze a redactat discursul cu ajutorul ChatGPT, potrivit hotărârii tribunalului din Zwolle, publicată marți.

Un discurs frumos, dar neconform cu legea

În timpul ceremoniei, bărbatul a fost întrebat: „Promiţi să fii alături de (numele femeii, nedivulgat din motive de confidenţialitate) astăzi, mâine şi pentru totdeauna? Să râdeţi împreună, să creşteţi împreună şi să vă iubiţi indiferent de ce se va întâmpla?”. Femeia a fost întrebată, la rândul ei: „Să vă susţineţi în continuare, să vă tachinaţi, să vă sprijiniţi unul pe celălalt, chiar şi în momentele dificile?”. La final, cuplul a fost declarat „nu doar soţ şi soţie, ci mai ales o echipă, un cuplu nebun, iubirea celuilalt şi căminul celuilalt!”.

Pentru instanță însă, această formulare a fost problema. Judecătorii au considerat că ceremonia nu a respectat forma cerută de lege.

„Discursul menţionat mai sus demonstrează că bărbatul şi femeia nu au făcut declaraţia prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, se arată în decizie. Acest articol prevede că viitorii soți trebuie să declare în mod explicit că vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie.

„Actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat”

În consecință, instanța a tras o concluzie dură: „În consecinţă, căsătoria dintre bărbat şi femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înregistrat în mod eronat la starea civilă”.

Cuplul a susținut că eroarea nu le aparține și că ofițerul de stare civilă prezent la ceremonie nu le-a semnalat problema în acel moment. Mai mult, mirii au arătat că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoțional important și au cerut instanței să li se permită fie să păstreze data inițială, fie ca aceasta să fie recunoscută administrativ.

Judecătorii au respins însă cererea. „Instanţa înţelege importanţa pe care o are pentru bărbat şi femeie data căsătoriei care figurează în act, dar nu poate ignora legea”, a decis justiția, într-o hotărâre fără echivoc.