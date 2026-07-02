Ambasada Rusiei în Suedia, atacată de drone cu încărcătură „specială”

Ambasada Rusiei în Suedia a fost atacată cu drone. Rușii susțin că unul dintre aparatele de zbor avea un dispozitiv exploziv improvizat. Reprezentanții ambasadei mai spun că nu este primul incident de acest tip.

Ambasada Rusiei în Suedia a anunțat că a fost atacată cu două drone în noaptea de miercuri spre joi, potrivit Live Ukraine, scrie Mediafax.

În timpul nopții, o dronă a aruncat un recipient cu vopsea roșie pe terenul ambasadei. Altă dronă s-a prăbușit în apropierea ambasadei. Aceasta avea un dispozitiv exploziv improvizat.

Ambasada Rusiei implicată în mai multe incidente cu drone

Rușii susțin că în ultimii doi ani s-au confruntat cu zeci de astfel de incidente. Anul trecut, de exemplu, Ambasada Rusiei în Suedia a raportat un incident similar. În noaptea de 25 mai, o dronă a aruncat un recipient de sticlă cu vopsea roșie în fața intrării clădirii.

De aceea, rușii acuză forțele de ordine suedeze că „doar au înregistrat oficial atacurile”, fără a-i găsi pe vinovați.