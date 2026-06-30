Polonia va cumpăra trei submarine suedeze A26 printr-un contract de 4,5 miliarde de euro

Polonia a semnat un contract cu compania suedeză Saab pentru achiziționarea a trei submarine A26, în cadrul programului de modernizare navală Orka. Valoarea acordului este de aproximativ 4,5 miliarde de euro, potrivit publicației Defence24.

Contractul a fost semnat pe 29 iunie, la bordul navei militare ORP Kościuszko, în portul Gdynia.

Acordul include investiții și cooperare industrială

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că înțelegerea depășește simpla achiziție de submarine și prevede investiții ale companiei Saab în Polonia, implicarea industriei poloneze în procesul de producție și achiziționarea de către Suedia a navei de salvare poloneze Ratownik.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a descris semnarea contractului drept etapa finală a programului Orka, un proiect care, potrivit acestuia, nu reușise să fie finalizat timp de aproape trei decenii.

Oficialul a afirmat că submarinele A26 reprezintă unele dintre cele mai moderne platforme navale disponibile și că acestea sunt proiectate pentru misiuni speciale și pentru operarea alături de sisteme fără pilot.

Instruirea echipajelor începe înainte de livrarea submarinelor

Până la intrarea în serviciu a noilor submarine A26, Suedia va pune la dispoziția Poloniei un submarin din clasa A17, care va fi folosit pentru instruirea echipajelor.

Transferul acestuia este programat pentru 2027, însă pregătirea marinarilor polonezi ar urma să înceapă în următoarele luni.

Premierul suedez Ulf Kristersson, prezent la ceremonia de semnare, a declarat că relațiile dintre Suedia și Polonia sunt în prezent „mai apropiate ca niciodată” și a remarcat că delegația guvernamentală suedeză prezentă în Polonia este cea mai numeroasă din istoria relațiilor bilaterale.

Modernizarea armatei poloneze continuă

Achiziția face parte din programul amplu de modernizare a forțelor armate poloneze, prin care Varșovia investește în ultimii ani în sisteme moderne de apărare și în consolidarea capacităților militare.

În paralel, Marina Poloniei și aliații din NATO și-au intensificat prezența în Marea Baltică, unde desfășoară misiuni de protejare a infrastructurii critice și monitorizează activitatea militară a Rusiei.

Consolidarea flotei poloneze are loc într-un context în care regiunea Mării Baltice capătă o importanță strategică tot mai mare pentru securitatea europeană, pe fondul tensiunilor persistente dintre NATO și Rusia.