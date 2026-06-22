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Franța anulează evenimente și restricționează consumul de alcool pe fondul unui val de căldură extrem. O treime din țară, sub cod roșu de caniculă

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Autoritățile din Franța au plasat mai mult de o treime din țară sub alertă roșie de caniculă, au anulat unele evenimente sportive în aer liber și au impus restricții privind consumul de alcool la evenimentul național Fête de la Musique, în contextul unui val de căldură sever.

Franța se confruntă cu un val de căldură sever FOTO Shutterrstock
Franța se confruntă cu un val de căldură sever FOTO Shutterrstock

Alerte de nivel 1 sau 2 au fost emise duminică pentru aproximativ 53 de milioane de persoane, adică puțin peste 75% din populație. Un număr record de 35 din cele 96 de departamente din Franța metropolitană au fost plasate sub alertă roșie, considerată periculoasă pentru viață, iar alte 45 se află sub cod portocaliu.

Ministrul francez al Ecologiei, Mathieu Lefèvre, a declarat duminică faptul că încă 14 departamente vor intra sub alertă roșie luni. „Nu vedem temperaturile scăzând până la sfârșitul săptămânii”, a spus acesta, cerând „prudență maximă și numeroase măsuri de precauție”, potrivit The Guardian.

Serviciul meteorologic național Météo-France a transmis că „temperaturi foarte ridicate se instalează pe termen lung”, iar valul de căldură, de „o severitate și durată excepțională”, ar putea doborî recorduri lunare și chiar istorice.

Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea depăși 40°C în multe zone încă de duminică, iar de luni unele regiuni ar putea ajunge la 42°C sau chiar mai mult. Indicele național al căldurii, care reprezintă o medie a temperaturilor diurne și nocturne din 30 de stații meteo, este prognozat să atingă cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Fête de la Musique, sărbătoarea națională a solstițiului de vară, se desfășoară anual în Franța, când muzicienii transformă străzile în scene deschise, iar oamenii petrec până târziu în noapte. Ediția din acest an ridică însă îngrijorări majore privind riscurile pentru sănătate, în special în Paris, Lyon și alte mari orașe.

Consumul de alcool, restricționat

Ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, a îndemnat la „vigilență extremă” și a precizat că decizia privind anularea sau desfășurarea evenimentelor trebuie lăsată la latitudinea autorităților locale. Majoritatea au optat pentru menținerea lor, cu măsuri de protecție.

Mai multe orașe au anulat spectacolele programate înainte de ora 19:00 sau le-au mutat în spații interioare. De asemenea, numeroase localități au introdus restricții privind alcoolul, interzicând consumul pe stradă și în spațiile publice din zonele aflate sub alertă roșie, precum și vânzarea băuturilor alcoolice la evenimente organizate de municipalități.

La Paris, aflat sub alertă roșie, băuturile tari – inclusiv berea cu conținut ridicat de alcool, vinurile fortificate și spirtoasele – au fost interzise de-a lungul malurilor Senei și ale Canalului Saint-Martin, pentru a reduce riscul de accidente. Totuși, consumul de alcool în baruri, cafenele și pe terase rămâne permis, acolo unde au loc multe dintre concerte.

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Mobilizare masivă în Capitală

Aproape 5.000 de polițiști au fost mobilizați în capitală, alături de 2.500 de angajați ai serviciilor de urgență și sănătate. Primăria Parisului a instalat peste 1.300 de fântâni publice cu apă gratuită, iar peste 1.500 de magazine locale s-au alăturat unui program prin care oferă umplerea gratuită a sticlelor personale.

Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a convocat sâmbătă o reuniune guvernamentală de criză privind canicula și a programat o nouă întâlnire duminică, cerând miniștrilor să elaboreze urgent planuri pentru adaptarea țării la valuri de căldură viitoare.

Oamenii de știință avertizează că, pe măsură ce planeta se încălzește, episoadele de căldură extremă, cândva limitate la mijlocul verii, vor deveni mai frecvente, mai intense și mai de durată, apărând tot mai devreme și mai târziu în an.

Sute de școli închise

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a declarat duminică faptul că peste 800 de școli din întreaga țară au anunțat deja că nu vor deschide luni din cauza temperaturilor extreme, iar alte 1.800 își vor reorganiza cursurile și examenele de final de an.

Jean Castex, șeful companiei feroviare de stat SNCF, le-a recomandat „pasagerilor vulnerabili” să evite călătoriile și să le amâne, dacă este posibil, avertizând că sistemele de aer condiționat și infrastructura feroviară sunt „puternic solicitate” de condițiile meteo.

Autoritățile au raportat că patru copii cu vârste între 11 și 17 ani s-au înecat sâmbătă în mai multe accidente de înot produse în țară, inclusiv doi în râul Doubs, în orașul Besançon, unde înotul este interzis.

Valul de căldură nu afectează doar Franța. În Italia, autoritățile au extins alertele de caniculă pentru duminică la opt orașe din nordul și centrul țării, din totalul de 27 monitorizate de Ministerul Sănătății.

În Spania, agenția meteorologică națională Aemet a emis avertizări de cod roșu pentru regiunile din nord. Se prognozează temperaturi între 40°C și 42°C în marile văi fluviale și zonele interioare precum Andaluzia și Extremadura, cu valori care ar putea urca până la aproape 44°C până marți.

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