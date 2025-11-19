search
„Europa nu își poate permite să acționeze lent”. UE pregătește un sistem militar de reacție rapidă

Publicat:

Comisia Europeană pregătește un mecanism special care să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul UE, ca răspuns la riscurile crescute din partea Rusiei. Sistemul ar putea fi activat în doar 48 de ore.

UE planifică un sistem accelerat pentru transportul militar în situaţii de urgenţă FOTO: Arhivă
UE planifică un sistem accelerat pentru transportul militar în situaţii de urgenţă FOTO: Arhivă

Comisia Europeană urmează să propună miercuri un sistem de urgență menit să accelereze mișcarea transfrontalieră a trupelor și tehnicii militare în situații de criză, potrivit informațiilor obținute de DPA. Inițiativa vine în contextul intensificării temerilor legate de securitatea europeană.

Planul ar oferi transportului militar acces prioritar la rețelele de transport, infrastructură și servicii conexe din întreaga Uniune Europeană, atunci când situația o cere. În plus, sistemul ar permite derogări de la regulile obișnuite: programul de lucru al șoferilor, notificările naționale obligatorii, dar și unele reglementări privind mediul sau nivelul de zgomot ar putea fi temporar suspendate. Inclusiv vehiculele feroviare ar putea opera în afara zonelor în mod normal aprobate.

Un document de lucru citat subliniază că, „în crize în care timpul de reacție este critic, Europa nu își poate permite să acționeze lent”. În astfel de situații, desfășurarea militară rapidă, la scară mare, apare „fără avertisment” și nu poate depinde de „o coordonare ad-hoc sau de bunăvoința fiecărui stat membru în parte”, se arată în documentul citat de Agerpres.

EMERS – un sistem gata de activare în 48 de ore

Documentele descriu mecanismul drept Sistemul European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitate Militară (EMERS). Obiectivul principal este asigurarea „unui plan clar și a unei priorități garantate pentru forțele armate”, astfel încât descurajarea să aibă „o greutate reală”.

După prezentare, propunerea va intra în dezbaterea miniștrilor UE și a Parlamentului European. Dacă va fi aprobat, sistemul ar putea fi pus în funcțiune în termen de 48 de ore de la declararea unei situații de urgență.

Contextul amenințărilor din partea Rusiei

Inițiativa vine pe fondul evaluărilor serviciilor de informații europene, care indică faptul că Rusia ar putea fi militar pregătită să declanșeze un alt conflict până în 2030. „Rusia nu are capacitatea de a lansa un atac asupra UE astăzi, dar s-ar putea pregăti în anii următori”, avertiza în octombrie Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE.

