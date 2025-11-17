UE vrea proceduri unice și acces prioritar pentru transporturile militare

Comisia Europeană pregătește un proiect de măsuri pentru reducerea blocajelor la frontieră și crearea unor reguli comune pentru transporturile militare, în contextul preocupărilor legate de securitatea europeană și de necesitatea unei reacții rapide în situații de criză.

Comisia Europeană intenționează să lanseze un set de măsuri care să faciliteze deplasarea rapidă a forțelor armate în interiorul Uniunii Europene, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Noua propunere urmărește atât crearea unui sistem de urgență pentru transporturile militare transfrontaliere, cât și dezvoltarea unei inițiative prin care statele membre își pot pune în comun capacitățile de transport.

Uniunea Europeană consideră mobilitatea militară un domeniu esențial pentru consolidarea apărării europene, mai ales în contextul temerilor privind o posibilă agresiune rusă și al incertitudinilor legate de viitorul angajamentului de securitate al Statelor Unite.

Deși în ultimii ani au existat încercări de armonizare a standardelor și a infrastructurii, diferențele dintre regulamentele statelor membre și limitele rețelelor de transport continuă să îngreuneze mutarea trupelor și a tehnicii militare.

Un audit efectuat la începutul anului a arătat că UE nu și-a atins încă obiectivul privind capacitatea de a mobiliza rapid personal militar, echipamente și provizii peste frontiere, din cauza birocrației și a lipsei unui cadru unitar.

Documentul care urmează să fie prezentat miercuri, 19 noiembrie, propune introducerea unui mecanism special, care ar permite activarea unor proceduri accelerate la frontieră în situații de urgență. În astfel de cazuri, forțele armate ar beneficia de „acces prioritar la infrastructură, mijloace de transport și servicii esențiale”, conform proiectului.

Totodată, Comisia propune stabilirea unui set unic de reguli pentru solicitarea permisiunilor de transport militar între statele membre, astfel încât aprobările să fie procesate mai rapid și după criterii uniforme. În plus, ar urma să fie creată o „rezervă de solidaritate”, un sistem în care țările UE pot pune la dispoziție capacități de transport militar ce pot fi folosite de alți membri în caz de necesitate.

Proiectul poate suferi modificări până la publicarea finală, dar intenția generală rămâne aceea de a crea un cadru european coerent, care să permită o reacție militară mult mai rapidă pe teritoriul Uniunii.