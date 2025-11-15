„Escrocul de pe Tinder”, eliberat din închisoare după două luni. De ce a fost clasat cazul bărbatului care a păcălit femei cu 10 milioane de dolari

Simon Leviev, israelianul devenit cunoscut în întreaga lume după apariția în documentarul Netflix „The Tinder Swindler” (Escrocul de pe Tinder), a fost eliberat după două luni de închisoare. Bărbatul de 34 de ani este acuzat de fraude financiare și înșelăciuni comise prin intermediul aplicației de dating.

Inculpatul, pe numele său real Shimon Yehuda Hayut, a fost reținut în septembrie pe aeroportul din Batumi, Georgia, la solicitarea Interpol, în baza unei cereri de extrădare formulate de Germania.

Acesta a fost încarcerat într-un penitenciar din vestul Georgiei, până când autoritățile germane au decis să renunțe la solicitarea de extrădare, relatează Times of Israel.

Potrivit avocatului său, Mariam Kublaşvili, Simon Leviev a fost eliberat „fără condiții”, fără a i se impune plata unei cauțiuni sau restricții de deplasare. „Cazul a fost definitiv clasat”, a declarat avocata.

Germania deschisese o anchetă în urma plângerii unei femei din Berlin, care susținea că ar fi fost escrocată cu aproape 50.000 de euro după ce l-a cunoscut pe Leviev pe Tinder. Deocamdată, nu este clar de ce autoritățile germane au renunțat la urmărirea penală, însă avocata bărbatului susține că decizia ar fi legată de o „lipsă de probe”.

Escrocherii de milioane, avioane private și identități false

Între 2017 și 2019, Simon Leviev s-ar fi prezentat drept un moștenitor israelian extrem de bogat pe aplicația Tinder, convingând mai multe femei să-i împrumute sume considerabile de bani, pe care nu le-ar fi returnat. Pentru a-și susține identitatea falsă, acesta ar fi folosit avioane private, hoteluri de lux și gărzi de corp.

Povestea sa a făcut înconjurul lumii după apariția documentarului „Escrocul de pe Tinder”, unul dintre cele mai vizionate producții Netflix din 2022. Mass-media internațională estimează că Leviev ar fi escrocat în total aproximativ 10 milioane de dolari de la victime din mai multe țări.

În 2022, bărbatul a negat toate acuzațiile, afirmând pentru CNN că a folosit Tinder „doar pentru a cunoaște fete”.