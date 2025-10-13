Multimilionar de 79 de ani caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”

Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tinder cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile de scurtă durată.

Născut în 1946, Sir Benjamin a mai fost căsătorit, dar nu are un fiu. Astfel, a reluat căutarea unei soții care să îi ofere un viitor moștenitor al vastului său domeniu de peste 500 de hectare din Somerset, scrie The Mirror.

În cadrul emisiunii „Millionaire Age Gap Love”, difuzată de Channel 5, el a declarat: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii, am nouă luni de rezervă într-o bancă de spermă și pot folosi asta”.

Când un angajat i-a prezentat Tinder, și-a creat rapid un cont, însă nu și-a introdus vârsta reală. Sir Benjamin „a scăzut câțiva ani” pentru a părea că are 56 de ani, și a început căutarea.

Pe măsură ce căuta, nu a fost deloc impresionat de femeile întâlnite, făcând comentarii precum: „oh, nu, ea e groaznică” și „oh, nu, nu îmi place asta”. La fel de exigent a fost și în privința vârstei.

Când a dat peste profilul unei femei în vârstă de aproape 60 de ani, a spus ferm: „Are 58 de ani, e puțin bătrână pentru mine. Putem să restrângem vârstele la sub 40 de ani?”

Când programul s-a încheiat, părea că toate visele lui Sir Benjamin s-au împlinit. Daily Mail a raportat că urma să se căsătorească cu poeta și compozitoarea americană Sahara Sunday Spain, mult mai tânără decât el, și că urmau să aibă un copil.

Cu toate acestea, nu una, ci două ceremonii organizate de Sahara au fost anulate în ultimul moment de Sir Benjamin.

În ceea ce privește urmașii, căutarea baronului pentru un fiu continuă, deoarece copilul pr care îl are este fată, creând o „situație stânjenitoare”, potrivit unui prieten. În ciuda căutării sale de peste un deceniu pentru un partener și o familie, Sir Benjamin pare să nu aibă interes pentru fiica sa.