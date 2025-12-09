Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă”

Donald Trump a lansat luni un nou avertisment pentru Europa, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care ţările europene sunt vizate în legătură cu problema imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit news.ro.

„Europa trebuie să fie foarte atentă. Europa o ia în unele direcţii greşite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult”, a declarat preşedintele american presei la Casa Albă.

Comentariile preşedintelui american au fost stârnite de amenda recentă primită de compania X a lui Elon Musk din partea autorităţilor europene.

Administraţia lui Donald Trump a publicat vineri un document ce prezintă o Strategie de securitate naţională în mod clar naţionalistă, anticipând „dispariţia civilizaţională” a Europei şi promovând lupta împotriva „migraţiilor în masă”. În termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, strategia critică „cenzurarea libertăţii de exprimare” şi eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta.

„Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activităţile Uniunii Europene şi ale altor organisme transnaţionale care subminează libertatea politică şi suveranitatea, politicile de migraţie care transformă continentul şi creează conflicte, cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine. Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin”, se arată în document.

Relaţiile dintre cei doi aliaţi tradiţionali, SUA şi Europa, s-au tensionat pe mai multe teme de la revenirea la putere a lui Donald Trump - de la apropierea americană de Rusia până la sprijinul afișat de Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.

Trump critică amenda aplicată de UE platformei X

Un alt domeniu de fricţiuni transatlantice îl constituie reglementările europene în materie de tehnologie digitală (DSA), care afectează giganţii tehnologici americani.

Nu este de mirare, aşadar, că Donald Trump a calificat luni amenda impusă de UE companiei de social media X a lui Elon Musk drept „obraznică” şi a afirmat că nu înţelege cum pot justifica europenii această măsură.

Săptămâna trecută, X a fost amendată cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) de către autorităţile UE de reglementare în domeniul tehnologiei pentru încălcarea regulilor privind conţinutul online.

„Europa se îndreaptă într-o direcţie greşită”, a declarat Trump reporterilor la un eveniment organizat la Casa Albă, spunând că se aşteaptă să primească mai târziu în cursul zilei un raport complet privind amenda UE. „Nu înţeleg cum pot face asta”, a spus Trump.

El a dat asigurări că Elon Musk, de care obişnuia să fie foarte apropiat, nu l-a sunat pentru a-i cere ajutorul în această chestiune.

Săptămâna trecută, Musk a respins sancţiunea primită din partea UE comentând: „Tâmpenii” la o postare a Comisiei Europene în care era anunțată anunţa amenda şi repostând mesaje care criticau decizia. „Libertatea de exprimare este fundamentul democraţiei. Este singura modalitate de a şti pentru ce votezi”, a scris el.

Oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio şi preşedintele FCC (Comisia Federală pentru Comunicaţii), Brendan Carr, au denunţat această măsură ca fiind un atac la adresa companiilor americane.

Autorităţile de reglementare din UE au declarat că X a încălcat obligaţiile de transparenţă, inclusiv prin faptul că nu a oferit experţilor acces la datele publice, a menţinut un registru incomplet de publicitate şi a utilizat un design înşelător pentru sistemul său de verificare cu bifa albastră.

Şefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, a apărat amenda ca fiind proporţională şi a subliniat că DSA „nu are nimic de-a face cu cenzura”.

Comisia Europeană a declarat că legile sale nu vizează nicio ţară anume şi că apără doar standardele sale digitale şi democratice.

Compania chineză TikTok, acuzată în mai pentru că nu a oferit suficientă transparenţă printr-un registru public de publicitate, pentru a ajuta la detectarea reclamelor frauduloase, a evitat amenda prin promisiunea de a îmbunătăţi biblioteca sa de reclame, dar a îndemnat autorităţile de reglementare să aplice regulile în mod consecvent pentru toate platformele.