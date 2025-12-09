search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Trump sare în ajutorul lui Elon Musk şi avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump a lansat luni un nou avertisment pentru Europa, la câteva zile după ce Casa Albă a publicat noua strategie de securitate a Statelor Unite, în care ţările europene sunt vizate în legătură cu problema imigraţiei şi a libertăţii de exprimare, relatează agențiile internaționale de presă, potrivit news.ro.

foto epa-efe
foto epa-efe

„Europa trebuie să fie foarte atentă. Europa o ia în unele direcţii greşite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult”, a declarat preşedintele american presei la Casa Albă.

Comentariile preşedintelui american au fost stârnite de amenda recentă primită de compania X a lui Elon Musk din partea autorităţilor europene.

Administraţia lui Donald Trump a publicat vineri un document ce prezintă o Strategie de securitate naţională în mod clar naţionalistă, anticipând „dispariţia civilizaţională” a Europei şi promovând lupta împotriva „migraţiilor în masă”. În termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, strategia critică „cenzurarea libertăţii de exprimare” şi eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta.

„Problemele mai mari cu care se confruntă Europa includ activităţile Uniunii Europene şi ale altor organisme transnaţionale care subminează libertatea politică şi suveranitatea, politicile de migraţie care transformă continentul şi creează conflicte, cenzurarea libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine. Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin”, se arată în document.

Relaţiile dintre cei doi aliaţi tradiţionali, SUA şi Europa, s-au tensionat pe mai multe teme de la revenirea la putere a lui Donald Trump - de la apropierea americană de Rusia până la sprijinul afișat de Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.

Trump critică amenda aplicată de UE platformei X

Un alt domeniu de fricţiuni transatlantice îl constituie reglementările europene în materie de tehnologie digitală (DSA), care afectează giganţii tehnologici americani.

Nu este de mirare, aşadar, că Donald Trump a calificat luni amenda impusă de UE companiei de social media X a lui Elon Musk drept „obraznică” şi a afirmat că nu înţelege cum pot justifica europenii această măsură.

Săptămâna trecută, X a fost amendată cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) de către autorităţile UE de reglementare în domeniul tehnologiei pentru încălcarea regulilor privind conţinutul online.

„Europa se îndreaptă într-o direcţie greşită”, a declarat Trump reporterilor la un eveniment organizat la Casa Albă, spunând că se aşteaptă să primească mai târziu în cursul zilei un raport complet privind amenda UE. „Nu înţeleg cum pot face asta”, a spus Trump.

El a dat asigurări că Elon Musk, de care obişnuia să fie foarte apropiat, nu l-a sunat pentru a-i cere ajutorul în această chestiune.

Săptămâna trecută, Musk a respins sancţiunea primită din partea UE comentând: „Tâmpenii” la o postare a Comisiei Europene în care era anunțată anunţa amenda şi repostând mesaje care criticau decizia. „Libertatea de exprimare este fundamentul democraţiei. Este singura modalitate de a şti pentru ce votezi”, a scris el.

Oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio şi preşedintele FCC (Comisia Federală pentru Comunicaţii), Brendan Carr, au denunţat această măsură ca fiind un atac la adresa companiilor americane.

Autorităţile de reglementare din UE au declarat că X a încălcat obligaţiile de transparenţă, inclusiv prin faptul că nu a oferit experţilor acces la datele publice, a menţinut un registru incomplet de publicitate şi a utilizat un design înşelător pentru sistemul său de verificare cu bifa albastră.

Şefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, a apărat amenda ca fiind proporţională şi a subliniat că DSA „nu are nimic de-a face cu cenzura”.

Comisia Europeană a declarat că legile sale nu vizează nicio ţară anume şi că apără doar standardele sale digitale şi democratice.

Compania chineză TikTok, acuzată în mai pentru că nu a oferit suficientă transparenţă printr-un registru public de publicitate, pentru a ajuta la detectarea reclamelor frauduloase, a evitat amenda prin promisiunea de a îmbunătăţi biblioteca sa de reclame, dar a îndemnat autorităţile de reglementare să aplice regulile în mod consecvent pentru toate platformele.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Când intră pe card ajutoarele de stat în decembrie: data la care vine şi poştaşul la uşă
playtech.ro
image
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit în urmă cu puțin timp!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Prințul William, Kate Middleton, George, Charlotte și Louis foto profimedia 1056755234 (4) jpg
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon