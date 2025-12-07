Dmitri Medvedev i-a comentat lui Elon Musk pe platforma X, după ce miliardarul a cerut „abolirea” Uniunii Europene

Revoltat că platforma sa a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia.

Interesant sau nu, în corul susținătorilor săi și ai ideii de desființare a Uniunii Europene, se numără și fostul președinte al Federației Ruse, actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Acesta i-a dat dreptate americanului. „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări în parte, astfel încât guvernele să poată reprezenta mai bine poporul”, a declarat Musk sâmbătă pe contul său de X. Medvedev i-a răspuns scurt, aprobându-l: „Exact”.

„Cât va mai dura până când UE va dispărea? DesființațiUE”, a adăugat Musk mai târziu într-o postare separată.

„Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”, a adăugat el. Musk nu a precizat dacă va contesta în justiție decizia Comisiei Europene.

El şi-a continuat criticile la adresa Uniunii într-o serie de alte postări pe X, acuzând blocul european de cenzură și cerând Statelor Unite să impună sancțiuni contra UE.

La rândul său, ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorsky l-a apostrofat pe Musk, după ce acesta a făcut salutul nazist.

”Du-te pe Marte. Acolo nu există cenzura salutului nazist”, a scris ministrul de Externe al Poloniei pe X.

Comisia Europeană a anunțat vineri că sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok pentru a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.

Cele două decizii emise astăzi de Comisia Europeană reprezintă pași importanți în consolidarea unui mediu online sigur, transparent și responsabil în Uniunea Europeană, a informat vineri ANCOM.