Schimb de replici dure între Elon Musk și ministrul polonez de Externe

Elon Musk l-a insultat pe ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, după ce acesta a distribuit un raport al Institului pentru Studiul Războului care arăta că dronele rusești utilizează Starlink în Ucraina.

Nu este prima confruntare publică între Elon Musk și șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, pe rețeaua X, dar schimbul de replici de acum este, de departe, cel mai dur.

Șeful diplomației poloneze i-a cerut public miliardarului american să blocheze accesul armatei ruse la sistemul de internet prin satelit Starlink, folosit – potrivit autorităților ucrainene – pentru coordonarea atacurilor asupra orașelor din Ucraina. Răspunsul lui Musk a fost imediat și extrem de agresiv.

„Acest idiot care salivează nici măcar nu înțelege că Starlink este coloana vertebrală a comunicațiilor militare ale Ucrainei”, a scris Elon Musk, comentând postarea lui Sikorski.

Anterior, ministrul polonez îl descrisese pe Musk drept un „big man” („om mare”) și se întrebase public de ce acesta nu ar opri folosirea Starlink de către Rusia pentru atacuri asupra civililor ucraineni. Sikorski a avertizat că „a face bani din crime de război poate dăuna grav unui brand”.

Replica miliardarului vine într-un context tensionat și reia un conflict mai vechi. În 2025, Musk îl catalogase pe Sikorski drept „small man” („om mic”), după ce oficialul polonez sugerase că Varșovia ar putea renunța la contractul Starlink dacă serviciul ar fi dezactivat pentru armata ucraineană.

Schimbul de replici are loc pe fondul unor informații îngrijorătoare din Ucraina. Potrivit experților militari, armata rusă ar fi reușit recent să folosească drone kamikaze de tip Shahed echipate cu conexiune Starlink, ceea ce le-ar permite să ocolească sistemele de bruiaj electronic și să lovească cu o precizie sporită.

Expertul ucrainean în război electronic Serhii „Flash” Beskrestnov a declarat că mai multe ipoteze anterioare – de la defecțiuni tehnice până la tactici de diversiune – nu se confirmă, iar utilizarea internetului prin satelit rămâne cea mai plauzibilă explicație.

Conflictul verbal s-a reaprins după un atac recent al dronelor rusești asupra trenului de pasageri „Barvinkove–Ciop”, când, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, operatorii dronelor ar fi avut acces în timp real la imagini din interiorul vagoanelor.

Postarea lui Sikorski, publicată în seara zilei de 27 ianuarie, a strâns peste două milioane de vizualizări și sute de comentarii, printre care și răspunsul jignitor al lui Musk. Proprietarul SpaceX a reiterat că nu va restricționa Starlink, invocând rolul crucial al sistemului pentru armata ucraineană.