Sub tirul artileriei ruse. Orașe-cheie din sud-estul Ucrainei riscă să intre într-o nouă fază a războiului, una mult mai dură pentru populația civilă

Situația de pe frontul din apropierea orașului Zaporoje se degradează, iar riscul ca orașul să ajungă sub tir de artilerie este tot mai mare. Forțele ruse încearcă să avanseze dinspre est și sud pentru a ajunge la distanțe care le-ar permite bombardarea centrului regional.

Avertismentul vine de la Konstantin Reuțki, ofițer în cadrul unității de sisteme fără pilot „B12”, care a vorbit la postul Radio Europa Liberă despre deteriorarea rapidă a situației militare din zonă.

„Rușii încearcă să ajungă la o distanță de la care pot lovi Zaporojie cu artilerie clasică. Dacă reușesc acest lucru, orașul va intra într-o perioadă extrem de dificilă”, a declarat ofițerul, subliniind că presiunea militară se intensifică atât dinspre sud, cât și dinspre est.

Potrivit analiștilor comunității ucrainene OSINT DeepState, situația din localitatea Guliaipole este deja critică: partea de est a orașului se află sub controlul armatei ruse, iar cartierele vestice sunt considerate „zonă gri”, unde luptele continuă.

În paralel cu evoluțiile de pe front, Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra mai multor orașe ucrainene. În noaptea trecută, Zaporojie și Krivoi Rog au fost lovite de rachete și drone, provocând distrugeri semnificative.

La Zaporojie, forțele ruse au lansat două atacuri pe parcursul nopții, care au declanșat incendii în oraș, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ivan Fedorov. Infrastructura civilă a fost afectată, inclusiv clădiri rezidențiale. Peste 100 de apartamente și aproximativ 20 de automobile parcate în curțile blocurilor au fost avariate.

Unul dintre atacuri a lovit direct curtea unui bloc de locuințe. Din fericire, potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime sau răniți.

Lovituri mai grave au fost înregistrate la Krivoi Rog, unde Rusia a folosit rachete balistice. Conform șefului Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul, un obiectiv de infrastructură a fost ținta atacului. Două persoane – o femeie de 51 de ani și un bărbat de 60 de ani – au fost rănite și se află sub supraveghere medicală.

Atacurile nocturne nu s-au limitat la aceste orașe. Odesa a fost din nou vizată de drone de tip Shahed, fiind semnalat un incendiu pe teritoriul unui complex monahal ortodox și avarii la o clădire rezidențială.

Dronele rusești au ajuns și la Kiev, unde autoritățile au raportat căderi de resturi în cartierul Holosiivski, inclusiv pe carosabil, precum și avarierea acoperișului unui bloc de locuințe.

În regiunea Kiev, în noaptea de 28 ianuarie, forțele ruse au atacat comunitatea Bilohorodka din raionul Bucea, lovind un bloc de locuințe. Atacul a provocat incendii și distrugeri majore. Autoritățile locale au confirmat existența unor răniți și a cel puțin două victime.

Pe fondul intensificării atacurilor și al avansului trupelor ruse, avertismentele militare sunt tot mai clare: fără o schimbare semnificativă a situației de pe front, orașe-cheie din sud-estul Ucrainei, precum Zaporojie, riscă să intre într-o nouă fază a războiului, una mult mai dură pentru populația civilă.