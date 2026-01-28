Viktor Orbán, mustrat de ministrul ucrainean de Externe. „O amenințare pentru propriul său popor”

În ultimele zile, Ungaria a acuzat în mod activ Ucraina că se amestecă în alegerile parlamentare în favoarea opoziției maghiare. În plus, Orbán a promis că Ungaria nu va permite Ucrainei să adere la UE încă 100 de ani .

„Lucrurile trebuie spuse pe nume. Ungaria este singurul obstacol în calea aderării Ucrainei la UE. Mai mult, cred că prim-ministrul Ungariei reprezintă o amenințare pentru propriul său popor”, a declarat Sîbiha. În opinia sa, acest lucru nu se referă doar la maghiarii care trăiesc în Ungaria, ci și la cei care locuiesc în Ucraina. „Pentru că Orban împiedică o parte a poporului maghiar să adere la spațiul european comun”, a explicat Sîbiha, scrie European Pravda.

El a comentat, de asemenea, dispariția din retorica preelectorală a Ungariei a problemelor legate de drepturile maghiarilor care trăiesc în străinătate.

„Pentru că ei (n.r. guvernul Orban) se ghidează după sondaje și sentimentul alegătorilor”, consideră ministrul de Externe de la Kiev. Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război”, a declarat pe 23 ianuarie ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, în reacţie la o postare a omologului său ucrainean pe X, relatează MTI.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe ungar, şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, a reacţionat la remarci făcute de prim-ministrul Viktor Orban în ziua precedentă, conform cărora „nu va exista un parlament în Ungaria în următorii 100 de ani care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”.