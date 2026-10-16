 După acordul lui Trump cu Rusia, Ucraina găsește noi ținte pentru a lovi economia lui Putin. Ce cărți are în mână Zelenski - Analiză The Atlantic | adevarul.ro
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După acordul lui Trump cu Rusia, Ucraina găsește noi ținte pentru a lovi economia lui Putin. Ce cărți are în mână Zelenski - Analiză The Atlantic

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În contextul în care președintele american Donald Trump pare tot mai apropiat de Moscova și încearcă să protejeze infrastructura energetică rusă, Ucraina își adaptează strategia și mută presiunea asupra altor puncte sensibile ale economiei ruse. 

Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin
Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin Foto: AFP

Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, Kievul intensifică atacurile cu drone asupra aeroporturilor și centrelor de date din Rusia, încercând să mențină presiunea asupra Kremlinului chiar și în condițiile unei eventuale diminuări a sprijinului american.

În ultimele săptămâni, atacurile cu drone au perturbat aproape zilnic traficul aerian din jurul Moscovei. Un moment simbolic a fost cel în care toate cele patru aeroporturi ale capitalei ruse au fost închise temporar din cauza unei operațiuni ucrainene, în timp ce avionul prezidențial al lui Vladimir Putin se întorcea din Turkmenistan și nu a putut ateriza imediat.

Operațiunea care vizează cerul Rusiei

Potrivit publicației americane, Ucraina desfășoară o campanie care de perturbare a traficului aerian rus, fără a lovi direct aeronave civile. Strategia se bazează pe drone produse local și echipate cu sisteme de inteligență artificială, fără a depinde de tehnologie sau informații furnizate de Statele Unite.

Scopul este simplu: apariția dronelor în apropierea aeroporturilor obligă autoritățile ruse să suspende zboruri, să închidă piste și să provoace haos în transportul aerian.  Poptrivit estimărilor citate de The Atlantic, numai în ultima săptămână au fost anulate 345 de zboruri pe aeroporturile din Moscova.

Centrele de date, noua țintă a Kievului

Pe lângă campania privind aeroporturile, armata ucraineană a început să lovească și centre de date rusești, o categorie de obiective evitată până acum. Începând cu 8 octombrie, cel puțin patru astfel de facilități au fost atacate.

Consecințele s-au văzut rapid în economia digitală a Rusiei. Mai multe servicii online au înregistrat întreruperi, inclusiv aplicații populare de banking, transport, livrări și hărți. Printre țintele afectate s-au aflat și infrastructuri asociate companiei Yandex, unul dintre pilonii ecosistemului digital rusesc.

Potrivit unor estimări prezentate în presa rusă, repararea daunelor ar putea dura luni de zile.

Trump protejează rafinăriile rusești

Analiza arată că schimbarea strategiei ucrainene a venit după ce Donald Trump a cerut Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, în contextul unui acord anunțat pentru achiziția de motorină din Rusia.

Deși Volodimir Zelenski ar fi acceptat să reducă loviturile asupra infrastructurii petroliere, armata ucraineană și-ar fi intensificat atacurile asupra altor obiective cu importanță economică majoră.

Potrivit surselor citate de The Atlantic, Trump ar fi transmis că există „destule alte ținte”, lăsând deschisă posibilitatea ca Ucraina să continue campaniile împotriva unor obiective non-energetice.

Escaladare de ambele părți

În paralel, Rusia a intensificat bombardamentele asupra orașelor ucrainene. Potrivit datelor ONU invocate în analiză, luna septembrie a marcat o creștere puternică a victimelor civile, cu sute de morți și peste o mie de răniți.

Analiza concluzionează că Ucraina dispune încă de instrumente prin care poate provoca pierderi economice și disconfort în Rusia, însă acestea nu sunt suficiente pentru a forța Kremlinul să accepte un armistițiu. În condițiile în care Washingtonul pare să se îndepărteze de poziția tradițională de sprijin pentru Ucraina, Kievul se confruntă cu o alegere dificilă: acceptarea unor negocieri în termenii impuși de Moscova sau continuarea războiului cu resurse și sprijin mai limitate.

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