Cele patru aeroporturi din Moscova, închise temporar după un val de drone ucrainene

Cele patru aeroporturi ale Moscovei au fost închise temporar luni dimineață, 22 iunie, după ce zeci de drone ucrainene au fost distruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât aproximativ 59 de drone, scrie Le Figaro.

Autoritățile aeroportuare au dispus, pe rând, închiderea aeroporturilor Aeroportul Șeremetievo, Aeroportul Jukovski, Aeroportul Domodedovo și Aeroportul Vnukovo între orele 2:39 și 5:16, ora locală.

Într-o serie de mesaje publicate pe Telegram, Serghei Sobianin a precizat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât aproximativ 59 de drone și a menționat că mai multe grupuri de aparate zburau spre capitala rusă.

Autoritățile au anunțat însă la ora 5:39 ridicarea tuturor restricțiilor.

Duminică, mai multe obiective energetice, logistice și militare aflate de o parte și de alta a strâmtorii Kerci au fost lovite într-un amplu atac atribuit Ucrainei.

Mai multe incendii puternice au izbucnit în zona portului Kerci din Crimeea ocupată, afectând terminale pentru produse petroliere și gaz lichefiat.

Un alt incendiu de amploare a fost raportat și în Port Kavkaz, în regiunea rusă Krasnodar, un important centru logistic pentru aprovizionarea Crimeei. Potrivit analizelor satelitare, fumul provenit din zona Kerci s-a întins pe aproximativ 66 de kilometri.

În aceeași perioadă, drone ucrainene au vizat și rafinăria de petrol din Tiumen, în Siberia de Vest, aflată la aproximativ 1.900 de kilometri de granița Ucrainei. Locuitorii din zonă au raportat explozii și fum dens deasupra instalației industriale.

Prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și logistice, Kievul urmărește să reducă capacitatea Rusiei de a susține operațiunile militare și să îngreuneze aprovizionarea trupelor aflate pe front.