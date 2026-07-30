Ce cumpără nașii la nuntă? Ghid complet pentru viitorii nași

Ați fost aleși să fiți nași de cununie și vă întrebați care sunt responsabilitățile voastre? Este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun viitorii nași, mai ales atunci când este prima dată când îndeplinesc acest rol. De la lumânările de cununie și până la buchetul miresei, există numeroase tradiții și obiceiuri care diferă de la o regiune la alta, motiv pentru care nu există o listă universal valabilă.

În România, rolul nașilor este mult mai important decât simpla participare la nuntă. Ei devin părinții spirituali ai mirilor, îi însoțesc în una dintre cele mai importante zile din viața lor și, potrivit tradiției, contribuie la organizarea unor momente esențiale ale evenimentului.

Tocmai de aceea, este recomandat ca toate responsabilitățile să fie discutate din timp cu mirii, astfel încât fiecare să știe care sunt așteptările și să se evite eventualele neînțelegeri.

Lumânările de cununie – una dintre cele mai importante responsabilități

Dacă există un element întâlnit aproape în toate tradițiile din România, acela este achiziționarea lumânărilor de cununie de către nași.

Lumânările sunt folosite în cadrul ceremoniei religioase și simbolizează lumina, credința și binecuvântarea noului drum pe care îl încep mirii împreună. Din acest motiv, ele ocupă un loc aparte în cadrul nunții și sunt păstrate, de multe ori, ca amintire.

Astăzi, lumânările de cununie sunt decorate cu flori naturale, verdeață și accesorii elegante, fiind realizate astfel încât să completeze întreaga tematică a evenimentului. Tot mai multe cupluri aleg modele personalizate, în armonie cu buchetul miresei și decorul floral al nunții.

Buchetul miresei – îl cumpără sau nu nașii?

Aceasta este, probabil, întrebarea care stârnește cele mai multe discuții.

Răspunsul este simplu: depinde de tradiția zonei și de înțelegerea dintre miri și nași.

În multe regiuni ale țării, există obiceiul ca nașii să ofere buchetul de flori al miresei, acesta fiind considerat un gest simbolic prin care își arată susținerea și implicarea în organizarea nunții. Este o tradiție păstrată în numeroase familii și respectată cu drag de generații.

În alte zone, însă, buchetul este ales și achiziționat direct de către miri, în special deoarece acesta trebuie să se potrivească perfect cu rochia miresei, tema nunții și restul aranjamentelor florale.

Nu există o regulă obligatorie. Cel mai important este ca acest aspect să fie discutat din timp, astfel încât alegerea să fie făcută fără presiune și în acord cu dorințele tuturor.

Indiferent cine îl cumpără, buchetul miresei rămâne unul dintre cele mai importante elemente florale ale întregului eveniment și merită ales cu atenție, atât din punct de vedere estetic, cât și al rezistenței florilor pe parcursul zilei.

Florile oferite la cununia civilă

Tot mai multe cupluri aleg să organizeze separat cununia civilă de ceremonia religioasă, iar acest moment este adesea marcat prin oferirea unui buchet de flori.

În această situație, nu există o obligație clară privind cine trebuie să ofere florile. În unele familii, nașii aleg să dăruiască miresei un buchet elegant și la cununia civilă, în timp ce în altele acest gest este făcut de părinți sau chiar este omis complet.

Totul ține de preferințele fiecărui cuplu și de modul în care își doresc să organizeze evenimentul.

Un buchet oferit la cununia civilă este însă un gest elegant, care completează frumusețea momentului și oferă un plus de rafinament fotografiilor realizate în acea zi.

Alte cheltuieli pe care nașii aleg să le suporte

Pe lângă lumânările de cununie și, în anumite zone, buchetul miresei, există și alte elemente pe care unii nași aleg să le ofere: cadoul oferit mirilor si sprijin financiar pentru anumite momente ale evenimentului.

Este important de precizat că acestea nu reprezintă obligații generale. Fiecare familie își stabilește propriile tradiții, iar fiecare nuntă este organizată diferit.

Comunicarea este mai importantă decât tradițiile

În ultimii ani, modul de organizare al nunților s-a schimbat considerabil. Dacă în trecut tradițiile erau respectate aproape fără excepție, astăzi tot mai multe cupluri aleg să personalizeze evenimentul și să stabilească împreună cu nașii modul în care vor împărți responsabilitățile.

O discuție sinceră înainte de începerea pregătirilor poate elimina orice neclaritate și îi ajută pe toți cei implicați să se bucure de eveniment fără griji.

Rolul nașilor nu este măsurat în valoarea cadourilor sau în numărul lucrurilor pe care le cumpără, ci în sprijinul, implicarea și bucuria cu care îi însoțesc pe miri într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Alegerea florilor potrivite pentru o zi de neuitat

Indiferent dacă vorbim despre lumânările de cununie, buchetul miresei sau florile oferite la cununia civilă, toate aceste elemente contribuie la imaginea și emoția întregului eveniment.

Un atelier floral cu experiență poate transforma fiecare idee într-o creație personalizată, adaptată stilului mirilor și tematicii nunții. Alegerea florilor potrivite, a culorilor și a designului face ca fiecare detaliu să se îmbine armonios și să creeze un decor memorabil.

În cele din urmă, nu contează atât cine cumpără fiecare element floral, cât faptul că toate sunt alese cu grijă și reflectă personalitatea mirilor. Tradițiile sunt frumoase și merită respectate atunci când au o semnificație pentru familie, însă cea mai importantă regulă rămâne aceea ca fiecare decizie să fie luată împreună, astfel încât ziua nunții să fie exact așa cum și-au imaginat-o cei doi.

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