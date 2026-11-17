Două trenuri de călători s-au ciocnit marți dimineață pe un pod feroviar din Praga, provocând rănirea a cel puțin 15 persoane. Autoritățile au mobilizat numeroase echipaje de salvare, iar poliția a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 7.00, pe podul feroviar de deasupra străzii Seifertova, în districtul Praga 3. Potrivit serviciilor de urgență, trenurile circulau cu viteză redusă în momentul impactului.

Inițial, poliția cehă a anunțat că aproximativ 15 persoane au fost rănite. Cele mai multe victime au suferit leziuni ușoare, însă unii dintre pasageri au avut răni grave, care le puneau în pericol funcțiile vitale.

Accident feroviar în Praga Foto: captură video X

Purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanță din Praga, Karel Kirs, a precizat că răniții au fost transportați la spitalele din capitală.

Intervenția a mobilizat peste zece echipaje de ambulanță, patru echipe medicale conduse de medici și o unitate specializată în evacuare. La fața locului au ajuns și pompierii, care au instituit o alertă de nivel doi și au început triajul victimelor în funcție de gravitatea leziunilor.

Pompierii din stațiile Sokolská și Holešovice au participat la operațiunile de salvare și au mobilizat inclusiv o echipă specializată în asistență post-traumatică.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor din Praga, Miroslav Řezáč, a descris coliziunea drept un accident fără consecințe devastatoare, în ciuda numărului de persoane rănite.

Ancheta este în desfășurare

Potrivit publicației britanice The Independent, operațiunile de salvare s-au încheiat, iar anchetatorii au început cercetările la locul accidentului. Poliția cehă colaborează cu inspectorii feroviari pentru a stabili cauzele și împrejurările coliziunii, precum și cine se face responsabil.

Imaginile distribuite de autorități pe rețelele sociale arată echipele de intervenție acordând primul ajutor victimelor. În urma impactului, mai multe vagoane au suferit avarii.

Accidentul a provocat perturbări importante în transportul feroviar. Operatorul național de căi ferate, České dráhy, a anunțat întârzieri de una până la două ore, anulări și modificări ale circulației pe cel puțin șase linii.

Problemele au afectat inclusiv legăturile dintre gara centrală și Vysočany, Libeň și Holešovice, dar și trenurile spre Milovice, Lysá nad Labem, Kolín și Ústí nad Labem.