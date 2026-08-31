Un atac cu rachete a provocat moartea a două persoane şi rănirea altor 16 în oraşul rus Belgorod, situat în apropierea graniţei cu Ucraina, duminică seara, a anunţat guvernatorul Alexander Shuvayev.

Atac în Belgorod Foto: X/Noelreports

Potrivit Reuters, el a afirmat că două persoane au fost ucise după ce Ucraina a lovit o clădire comercială, atacul provocând, de asemenea, incendii în şapte depozite din oraş.

„De asemenea, au fost semnalate mai multe incendii în urma atacurilor”, a precizat guvernatorul.

Unul dintre atacuri ar fi afectat centrala termică din Belgorod, unde a izbucnit un incendiu, a notat publicaţia locală Pepel, potrivit The Moscow Times, scrie News.

Ozon, al doilea cel mai mare retailer din ţară, a raportat că şi depozitul său local a fost lovit. Compania a precizat că angajaţii locali au fost evacuaţi, dar au existat totuşi victime şi, în consecinţă, şi-a suspendat operaţiunile în Belgorod.

Ucraina a început să atace depozitele Ozon săptămâna trecută, după mai bine de o lună de atacuri asupra instalaţiilor deţinute de cel mai mare concurent al său, Wildberries. Oficialii de la Kiev au acuzat Wildberries că furnizează armatei ruse piese pentru drone şi alte echipamente.

Regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, s-a confruntat cu atacuri frecvente cu drone şi rachete din partea Ucrainei, fiind raportate victime şi pagube la infrastructura civilă.