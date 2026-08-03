Un incendiu a izbucnit la Universitatea Tehnologică de Stat „V. G. Șuhov” din Belgorod, Rusia, în urma unui atac cu drone.

Potrivit Ukrainska Pravda, în cadrul universității erau dezvoltate și testate drone.

Instituția lucra la un sistem automatizat de control al dronelor bazat pe microprocesorul „Milandr”, despre care autoritățile susțineau că urma să fie utilizat în scopuri civile, precum monitorizarea liniilor electrice, a conductelor de termoficare și pentru fotografiere aeriană.

În această vară, universitatea lansase un program destinat elevilor pentru instruire în domeniul dezvoltării dronelor.

Duminică, Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat că Ucraina a atacat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o rafinărie de petrol și baza aeriană militară Engels din regiunea rusă Saratov, precum și un depozit petrolier din regiunea Kaluga.

Potrivit Kievului, loviturile au provocat incendii la toate cele trei obiective.

Armata ucraineană a precizat că atacurile au vizat infrastructură utilizată de armata rusă și de industria energetică, fără a oferi informații privind amploarea pagubelor.

De partea cealaltă, autoritățile ruse au confirmat un atac cu drone asupra regiunii Saratov. Guvernatorul Roman Busarghin a anunțat că două persoane au murit în urma bombardamentului, relatează Reuters.

„În urma atacului dronelor duşmane, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţele mele familiei şi celor apropiaţi. Vor primi tot ajutorul necesar”, a scris oficialul pe Telegram, fără să ofere alte detalii despre victime sau locul exact al impactului.