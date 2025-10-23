search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Două avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Lituaniei: „Acest incident demonstrează încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist”

Publicat:

Două avioane militare rusești au pătruns joi, 23 octombrie, în spațiul aerian al Lituaniei pentru aproximativ 18 secunde, a anunțat armata lituaniană. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00 GMT. Lituania, la fel ca Letonia și Estonia, are relații tensionate cu Rusia.

Prim-ministrul Lituaniei a condamnat incidentul. FOTO: X/@AviationNews
Prim-ministrul Lituaniei a condamnat incidentul. FOTO: X/@AviationNews

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 și un avion-cisternă Iliushin Il-78, care ar fi participat la o misiune de antrenament pentru realimentare în zbor, potrivit Reuters.

Cele două aeronave au intrat în spațiul aerian al Lituaniei venind dinspre exclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania.

În urma încălcării spațiului aerian, aeronave de luptă Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Spaniole, dislocate în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, au fost ridicate de urgență pentru interceptare.

Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, a condamnat incidentul:

„Acest incident demonstrează încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, sfidând dreptul internaţional şi securitatea ţărilor vecine”, a transmis șefa guvernului într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Lituania este în siguranţă. Împreună cu aliaţii noştri, suntem vigilenţi și vom apăra fiecare centimetru al ţării noastre”, a dat ea asigurări.

Lituania este unul dintre cei mai vocali susținători ai Ucrainei în cadrul NATO și UE, alocând procente record din PIB pentru apărare și sprijin militar acordat Kievului.

Europa

