NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale

NATO a început un exercițiu de descurajare nucleară. Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale0
NATO începe luni exercițiul anual de descurajare nucleară „Steadfast Noon”, la care vor participa aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de avioane, informează dpa, citând surse al organizației.
NATO a declarat că exercițiul este unul de rutină și nu are legătură cu recentele încălcări ale spațiului său aerian de către aparate rusești sau cu alte provocări, însă are rolul de a semnala că Alianța rămâne capabilă să se apere cu arme nucleare, dacă este necesar, scrie Agerpres.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat vineri că exerciţiul este esenţial pentru a menţine credibilitatea forţei de descurajare nucleară a organizaţiei.
În conformitate cu acordul Alianţei Nord-Atlantice de partajare nucleară, țările membre care nu posedă arme nucleare, precum Germania de exemplu, participă la misiuni de antrenament pentru utilizarea potențială a bombelor nucleare americane B61 staționate în Europa. Este un lucru cunoscut că armele nucleare americane sunt depozitate în Belgia, Olanda, Italia și Germania.
Alianța nu a dezvăluit detalii operaționale, dar experţii spun că exerciţiul implică, de obicei, transportul şi încărcarea în siguranţă a bombelor nucleare pe aeronave. La astfel de exerciții nu se utilizează proiectile reale, ci doar de antrenament.
Planificatorii NATO afirmă că nu sunt prea îngrijorați de o posibilă activitate a dronelor în timpul exerciţiului, în contextul recentelor incidente cu apariţia unor drone neidentificate în mai multe ţări europene.
Daniel Bunch, planificatorul-şef al NATO pentru operaţiuni nucleare, a adăugat că dronele nu reprezintă o ameninţare nouă şi că Alianţa trebuie să fie cu un pas înainte pentru a-şi îndeplini misiunile în orice condiţii.