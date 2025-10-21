search
Marți, 21 Octombrie 2025
Foto Avioane-momeală rusești, observate la exercițiile comune Rusia-Belarus

Război în Ucraina
Publicat:

În mijlocul demonstrațiilor de forță ale  Zapad 2025 - exercițiile militare comune bienale ale Rusiei și Belarusului - silueta deformată în mod comic a unui avion de vânătoare parțial dezumflat a fost observată lângă o pistă, relatează TVP World.

image

Analistul în domeniul apărării Guy Plopsky a semnalat prezența avionului-momeală într-o postare pe X, postând imagini dintr-un videoclip al Ministerului Apărării rus.

Imaginile au fost filmate la baza aeriană navală Severomorsk-1 din nord-vestul Rusiei.

În conflictul în curs din Ucraina, ambele părți au desfășurat pe scară largă mii de momeli militare realiste pentru a crea deruta și a determina tabăra inamică să risipească muniție, timp și resurse 

Epuizarea proiectilelor și rachetelor scumpe ale celeilalte părți are beneficii evidente. Costurile pentru o momeală pot fi de doar 10.000 de dolari, în timp ce unul dintre proiectilele Excalibur ghidate prin GPS ale Ucrainei costă 70.000 de dolari, a relatat Forbes.

Pe front, aproape orice - fie că este vorba de radare, lansatoare de grenade, jeep-uri, camioane, tancuri sau chiar soldați - ar putea fi doar un fals deosebit de ingenios, a relatat BBC.

Aceste momeli variază de la modele compacte și gonflabile la decupaje 2D sau configurații specializate care imită semnătura radar a unui tanc prin reflectarea undelor radio.

În octombrie 2024, forțele ruse au susținut că au distrus un sistem ucrainean de lansare multiplă de rachete (MLRS) M270 cu o rachetă Iskander-M în regiunea Kursk. Dar s-a dovedit a fi doar o momeală.

În cazul anumitor sisteme de arme din Ucraina, până la jumătate sunt replici, a relatat BBC.

Iar unele momeli din Ucraina sunt în prezent mobile și echipate cu fibre metalice care emit semnături termice, infraroșii (IR) și radar, imitând îndeaproape vehiculele reale pentru a înșela chiar și cei mai sofisticați ochi inamici.

Deși dronele și sistemele fără pilot pe câmpul de luptă au devenit o inovație majoră în războiul din Ucraina, desfășurarea momelilor are o istorie lungă în război. Cel mai faimos exemplu este din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când britanicii au creat un grup de armată fals pentru a înșela Germania nazistă, ca parte a pregătirilor pentru debarcarea din Normandia din Ziua Z.

Rusia

