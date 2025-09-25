Donald Tusk vede în schimbarea de discurs a lui Trump în privința Ucrainei un pas în spate făcut de SUA. „Mai bine adevărul, decât iluzii"

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat joi împotriva oricăror „iluzii” cu privire la poziția lui Donald Trump față de Ucraina, după ce președintele SUA a afirmat - într-o schimbare bruscă de discurs - că el crede că Kievul și-ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Comentariile lui Donald Trump de marţi au produs pe de o parte uşurare, dar pe de altă parte suspiciuni că liderul de la Casa Albă este gata să lase Europa mai mult pe cont propriu în ceea ce priveşte sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei ruse, scrie Agerpres.

„Preşedintele Trump a declarat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să-şi recupereze întregul teritoriu", a scris Tusk joi pe platforma de socializare X.

„În spatele acestui optimism surprinzător se ascunde promisiunea unei implicări reduse a Statelor Unite și a unui transfer al responsabilității către Europa pentru încheierea războiului. Mai bine adevărul decât iluzii", a afirmat Donald Tusk.

Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a calificat miercuri drept „grozave” remarcile lui Donald Trump.

Nawrocki și Tusk sunt de acord asupra necesității de a ajuta Ucraina să contracareze invazia rusă. Dar Nawrocki acordă prioritate relațiilor cu Casa Albă și consideră că UE nu ar trebui să se implice în domeniul apărării, în timp ce Donald Tusk consideră că blocul comunitar ar trebui să joace un rol alături de NATO și SUA, notează Reuters.