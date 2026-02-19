Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească imediat Iranul: „Nimeni nu va putea garanta posibilități de evacuare”

Premierul polonez, Donald Tusk, a lansat joi un avertisment fără precedent cetăţenilor săi aflaţi în Iran, îndemnându-i să părăsească imediat ţara, în contextul unor posibile atacuri americane.

„Îi îndemn pe toţi cei care se află încă în Iran să plece imediat, sub nicio formă nu ar trebui să mergeţi în această ţară”, a declarat Donald Tusk pentru presă, adăugând ca posibilitatea unui conflict deschis este „foarte reală”.

„În câteva ore, în vreo 12 sau în câteva zeci de ore, nimeni nu va putea garanta posibilităţi de evacuare. Vă îndemn să luaţi acest lucru foarte în serios”, a transmis premierul polonez, potrivit polskieradio.

În paralel, Statele Unite au desfăşurat în Orientul Mijlociu o forţă navală şi aeriană impresionantă, ceea ce analiştii interpretează drept o pregătire pentru eventuale lovituri împotriva Iranului.

Preşedintele american, Donald Trump, care a ordonat atacuri aeriene în iunie anul trecut, a ameninţat în repetate rânduri Teheranul cu intervenţii militare dacă negocierile privind programul nuclear iranian nu vor ajunge la un acord.

În ultimele zile, armata americană a desfășurat o mobilizare fără precedent în regiune: două portavioane, printre care cea mai mare din lume, USS Gerald R. Ford, o duzină de nave de război și sute de avioane de vânătoare au fost trimise spre Orientul Mijlociu.

De asemenea, peste 150 de zboruri cargo au transportat arme și muniție către bazele SUA din regiune.

În replică, Iranul a organizat exerciții militare în Strâmtoarea Hormuz, prin care a restricționat temporar traficul maritim, semnalând posibile consecințe economice globale în cazul unui conflict. Strâmtoarea este o cale strategică prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.