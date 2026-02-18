search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, vine la Interviurile Adevărul

Iranul închide Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare, pe fondul tensiunilor cu SUA

0
0
Publicat:

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru un exercițiu militar, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Marea Arabiei, într-un gest care transmite un avertisment global în cazul în care Donald Trump ar ordona un atac.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare FOTO Arhivă
Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare FOTO Arhivă

Închiderea temporară a unor porțiuni ale strâmtorii a avut loc în timp ce agențiile de presă iraniene au relatat despre exerciții cu muniție reală desfășurate în această rută maritimă vitală, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, scrie Daily Mail.

Măsura reprezintă o închidere rară, poate fără precedent, a strâmtorii și un semnal din partea Teheranului privind consecințele potențiale asupra economiei globale dacă SUA își duc la îndeplinire amenințările de a ataca Iranul, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două țări.

În perioade anterioare de tensiune și conflict, Iranul a hărțuit uneori navele care traversau acest pasaj îngust, iar în timpul războiului Iran-Irak din anii ’80, ambele părți au atacat petroliere și alte nave, folosind mine navale pentru a bloca complet traficul în anumite momente.

Totuși, Iranul nu și-a pus în aplicare în mod repetat amenințările de a închide complet această cale navigabilă din anii ’80, nici măcar în timpul războiului de 12 zile de anul trecut, când Israelul și SUA au bombardat situri nucleare și militare-cheie ale Iranului.

Comandamentul Central al armatei SUA nu a comentat imediat închiderea sau exercițiile iraniene cu muniție reală. Presa iraniană a transmis că măsura va dura câteva ore, din „motive de siguranță și preocupări maritime”.

În timpul unor exerciții militare iraniene desfășurate în strâmtoare și în apele din apropiere, în urmă cu câteva săptămâni, acesta avertizase Teheranul că orice „comportament nesigur și neprofesionist în apropierea forțelor americane, a partenerilor regionali sau a navelor comerciale crește riscul de coliziune, escaladare și destabilizare”.

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă sinuoasă, care are aproximativ 34 de kilometri lățime în cel mai îngust punct. Ea leagă Golful Persic de Golful Oman, de unde navele pot continua spre restul lumii.

Deși Iranul și Omanul dețin ape teritoriale în strâmtoare, aceasta este considerată o rută maritimă internațională, deschisă navigației tuturor navelor.

Luni, Iranul a anunțat noul său exercițiu, denumit „Control Inteligent al Strâmtorii Ormuz”. Navigatorii din regiune au fost avertizați prin radio că sunt planificate „trageri reale la suprafață”.

Agenția Tasnim, apropiată de Garda Revoluționară paramilitară, a relatat marți dimineață despre un test cu rachete, precizând că proiectile lansate din interiorul Iranului și de-a lungul coastei sale și-au atins țintele în Strâmtoarea Hormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a afirmat anterior că Iranul are „dreptul de a opera în mod profesionist în spațiul aerian și în apele internaționale”, dar a avertizat împotriva interferenței sau amenințării navelor de război americane ori a navelor comerciale aflate în tranzit.

Acțiunile din jurul strâmtorii Ormuz au loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre SUA și Iran. Președintele american Trump a amenințat inițial cu lansarea unui atac militar asupra Iranului după reprimarea sângeroasă a protestelor de luna trecută. Ulterior, el a trecut la amenințări cu atacul pentru a presa Teheranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear. Cele două părți au avut marți, la Geneva, o nouă rundă de negocieri indirecte pe tema nucleară.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
mediafax.ro
image
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu 1700 de apartamente
fanatik.ro
image
Taximetrist găsit mort în maşina de serviciu, pe o stradă din sectorul 1 din București, în mijlocul codului roșu de ninsoare
libertatea.ro
image
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucraina post război
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG cu tăierile din administrație. Domeniile exceptate de la reducerile de 10%
antena3.ro
image
Prețul curselor ridesharing a sărit în aer. Un drum în București, mai scump decât un zbor în Madrid
observatornews.ro
image
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Regula de 30 de minute la spălat rufe: sfatul simplu care te scapă de o problemă frecventă în luna februarie
playtech.ro
image
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai frumoasă!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Românii care stau la casă pot primi 200.000 de euro de la AFIR. Condiții de eligibilitate
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Dan Negru desființează televiziunile din România. Acuză media de propagarea informațiilor false: „Ne mai lipsea inflația de apocalipse. Mama tot e speriată de tripilicii ăștia cu breaking news”
actualitate.net
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
Maha Vajiralongkorn foto profimedia 0899581880 jpg
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase

OK! Magazine

image
Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali”

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie