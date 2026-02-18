Iranul închide Strâmtoarea Ormuz pentru exerciții militare, pe fondul tensiunilor cu SUA

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru un exercițiu militar, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Marea Arabiei, într-un gest care transmite un avertisment global în cazul în care Donald Trump ar ordona un atac.

Închiderea temporară a unor porțiuni ale strâmtorii a avut loc în timp ce agențiile de presă iraniene au relatat despre exerciții cu muniție reală desfășurate în această rută maritimă vitală, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial, scrie Daily Mail.

Măsura reprezintă o închidere rară, poate fără precedent, a strâmtorii și un semnal din partea Teheranului privind consecințele potențiale asupra economiei globale dacă SUA își duc la îndeplinire amenințările de a ataca Iranul, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două țări.

În perioade anterioare de tensiune și conflict, Iranul a hărțuit uneori navele care traversau acest pasaj îngust, iar în timpul războiului Iran-Irak din anii ’80, ambele părți au atacat petroliere și alte nave, folosind mine navale pentru a bloca complet traficul în anumite momente.

Totuși, Iranul nu și-a pus în aplicare în mod repetat amenințările de a închide complet această cale navigabilă din anii ’80, nici măcar în timpul războiului de 12 zile de anul trecut, când Israelul și SUA au bombardat situri nucleare și militare-cheie ale Iranului.

Comandamentul Central al armatei SUA nu a comentat imediat închiderea sau exercițiile iraniene cu muniție reală. Presa iraniană a transmis că măsura va dura câteva ore, din „motive de siguranță și preocupări maritime”.

În timpul unor exerciții militare iraniene desfășurate în strâmtoare și în apele din apropiere, în urmă cu câteva săptămâni, acesta avertizase Teheranul că orice „comportament nesigur și neprofesionist în apropierea forțelor americane, a partenerilor regionali sau a navelor comerciale crește riscul de coliziune, escaladare și destabilizare”.

Strâmtoarea Ormuz este o cale navigabilă sinuoasă, care are aproximativ 34 de kilometri lățime în cel mai îngust punct. Ea leagă Golful Persic de Golful Oman, de unde navele pot continua spre restul lumii.

Deși Iranul și Omanul dețin ape teritoriale în strâmtoare, aceasta este considerată o rută maritimă internațională, deschisă navigației tuturor navelor.

Luni, Iranul a anunțat noul său exercițiu, denumit „Control Inteligent al Strâmtorii Ormuz”. Navigatorii din regiune au fost avertizați prin radio că sunt planificate „trageri reale la suprafață”.

Agenția Tasnim, apropiată de Garda Revoluționară paramilitară, a relatat marți dimineață despre un test cu rachete, precizând că proiectile lansate din interiorul Iranului și de-a lungul coastei sale și-au atins țintele în Strâmtoarea Hormuz.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a afirmat anterior că Iranul are „dreptul de a opera în mod profesionist în spațiul aerian și în apele internaționale”, dar a avertizat împotriva interferenței sau amenințării navelor de război americane ori a navelor comerciale aflate în tranzit.

Acțiunile din jurul strâmtorii Ormuz au loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre SUA și Iran. Președintele american Trump a amenințat inițial cu lansarea unui atac militar asupra Iranului după reprimarea sângeroasă a protestelor de luna trecută. Ulterior, el a trecut la amenințări cu atacul pentru a presa Teheranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear. Cele două părți au avut marți, la Geneva, o nouă rundă de negocieri indirecte pe tema nucleară.