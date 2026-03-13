„Nu putem avea două Românii”. Vicepreședintele Camerei Deputaților insistă ca Legea Bugetului să fie adoptată rapid

Adrian Felician Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, este de părere că Legea bugetului de stat pentru anul 2026 trebuie adoptată rapid de Parlamentul României, astfel încât investiţiile publice să meargă mai departe, obiectivele asumate prin PNRR să fie duse la capăt şi fondurile de coeziune să fie deblocate.

”Prin mecanismul de repartiţie a fondurilor bugetare, comunităţile locale nu vor pierde bani, aşa cum fals s-a zvonit în spaţiul public. Dimpotrivă, comunităţile locale se vor bucura de bani pentru funcţionare, pentru investiţii, pentru că toate localităţile au nevoie de dezvoltare. Ne aflăm în momentul în care investiţiile publice trebuie să ajungă prioritar în oraşele mai mici şi în satele noastre româneşti. Nu putem avea două Românii: una prosperă şi dezvoltată şi alta ocolită de investiţii”, susține deputatul liberal.

Acesta consideră că este nevoie în toate localităţile de drumuri mai bune, şcoli modernizate, reţele de utilităţi şi servicii medicale de calitate, iar toate acestea depind de adoptarea cât mai rapidă a Legii bugetului de stat pentru anul 2026.

”Partidul Naţional Liberal a propus şi susţine un buget responsabil, care pune accent pe investiţii publice, pe folosirea eficientă a fondurilor europene nerambursabile şi pe stabilitatea economiei.În loc de scandal politic şi de comportamente populiste iresponsabile, România are nevoie de stabilitate, de reforme şi de decizii luate în interesul oamenilor”, potrivit deputatului liberal.