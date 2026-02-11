Premierul Poloniei refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace

Polonia nu se va alătura Consiliului pentru Pace condus de SUA în circumstanţele actuale, dar va continua să analizeze această posibilitate, a declarat miercuri premierul Donald Tusk, potrivit Reuters.

„Având în vedere anumite îndoieli la nivel naţional cu privire la formatul Consiliului, în aceste circumstanţe, Polonia nu se va alătura activităţii Consiliului pentru Pace, dar vom analiza această posibilitate”, a declarat Tusk în cadrul unei şedinţe a guvernului.

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, au relatat sâmbătă Axios şi CNN, citând oficiali americani şi surse diplomatice.

Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment şi au descris reuniunea ca fiind „şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace”. Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume. Reuniunea ar avea ca scop, în parte, strângerea de fonduri.

Întâlnirea ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului de constituire, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

În timp ce prim-ministrul ungar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, a anunţat deja că se va deplasa la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, preşedintele Nicuşor Dan a confirmat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului, dar duminică el a precizat că decizia privind participarea sa va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani despre formatul întâlnirii în ceea ce priveşte statele care nu sunt membre ale Consiliului, dar care îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei acestei organizaţii.