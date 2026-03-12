search
Joi, 12 Martie 2026
Viktor Orbán, în corzi după 16 ani. Opoziţia conduce în sondaje, în timp ce mulţi votanţi se declară idecişi

Publicat:

Un nou sondaj de opinie realizat cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Ungaria arată că partidul de opoziție Tisza continuă să conducă în preferințele alegătorilor, însă numărul mare al indecişilor face ca rezultatul scrutinului să rămână, totuşi, imprevizibil.

Partidul lui Viktor Orban este condus în sondaje, înainte de alegeri. FOTO: Facebook/Viktor Orban
Partidul lui Viktor Orban este condus în sondaje, înainte de alegeri. FOTO: Facebook/Viktor Orban

Avantajul principalului partid de opoziție din Ungaria, Tisza, față de partidul de guvernământ Fidesz, condus de prim-ministrul Viktor Orban, s-a redus ușor, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, 11 martie, într-un moment în care campania electorală intră în ultima lună înainte de alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Scrutinul se anunță unul extrem de disputat, iar Viktor Orbán, aflat la conducerea țării de 16 ani, se confruntă cu cea mai serioasă provocare politică din această perioadă.

Contextul internațional și economic complică și mai mult situația, alegerile urmând să aibă loc pe fondul războiului dintre Ucraina și Rusia și al dificultăților economice tot mai accentuate.

În același timp, numeroase sondaje de opinie indică faptul că o parte semnificativă a electoratului nu s-a decis încă asupra opțiunii de vot, ceea ce face ca rezultatul final să rămână dificil de anticipat.

Partidul lui Orban a recuperat 2%

Cel mai recent sondaj, realizat de institutul 21 Research Centre (21 Kutatóközpont) în perioada 2-6 martie și publicat miercuri, 11 martie, arată că partidul Tisza conduce cu 14 puncte procentuale în fața Fidesz în rândul alegătorilor care spun că sunt deja hotărâți cu cine vor vota. Diferența este însă ușor mai mică decât cea consemnată în sondajul precedent realizat de aceeași agenție în luna ianuarie, când avansul opoziției era de 16 puncte procentuale.

Potrivit datelor prezentate de 21 Research Centre, partidul de centru-dreapta Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, este susținut de 53% dintre alegătorii hotărâți, același nivel înregistrat și în ianuarie. În schimb, Fidesz a crescut ușor în sondaje, fiind preferat acum de 39% dintre acești alegători, comparativ cu 37% în sondajul anterior.

Cercetarea sociologică, publicată de site-ul de știri 24.hu, arată că, dacă sunt luați în calcul toți alegătorii, nu doar cei deja deciși, Tisza ar obține 38% din voturi, în timp ce Fidesz ar fi creditat cu 30%.

Pe baza acestor rezultate, estimările indică faptul că Tisza ar putea obține 115 locuri în parlamentul Ungariei, care are în total 199 de mandate, în timp ce Fidesz ar putea câștiga 78 de locuri.

Conform sondajului, singura altă formațiune politică ce ar reuși să depășească pragul electoral de 5% și să intre în parlament ar fi partidul de extremă dreapta Mi Hazánk („Patria Noastră”).

Campania electorală

Liderul opoziției, Péter Magyar, a declarat că programul formațiunii sale vizează combaterea corupției, deblocarea miliardelor de euro din fondurile Uniunii Europene înghețate în prezent și folosirea acestora pentru stimularea economiei, precum și consolidarea orientării Ungariei către Uniunea Europeană și NATO.

De cealaltă parte, partidul Fidesz a invocat alte sondaje de opinie care ar indica faptul că formațiunea aflată la guvernare se află în continuare pe drumul spre victorie.

Oponenții guvernului susțin însă că o parte dintre aceste cercetări au fost realizate de institute considerate apropiate de partidul lui Viktor Orbán, fie prin legături financiare, fie prin relații personale cu reprezentanți ai puterii.

În aceste condiții, cu doar câteva săptămâni înainte de vot, cursa electorală din Ungaria rămâne deschisă, iar numărul mare de alegători indeciși ar putea avea un rol decisiv în stabilirea rezultatului final al alegerilor.

