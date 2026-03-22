Ministrul de externe al Ungariei l-a informat în mod regulat pe omologul său rus despre discuțiile din UE

Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, ar fi transmis în mod regulat informații sensibile către omologul său rus, Serghei Lavrov, inclusiv detalii din timpul reuniunilor Uniunii Europene.

Potrivit The Washington Post, care citează un oficial european din domeniul securității, Szijjártó îl suna frecvent pe Lavrov în pauzele reuniunilor Consiliului UE, oferindu-i relatări „în timp real” despre subiectele discutate și despre posibilele decizii.

„Prin aceste apeluri, la fiecare reuniune a UE, ani la rând, Moscova a fost practic prezentă la masa discuțiilor”, a declarat sursa citată.

Informațiile arată că guvernul condus de Viktor Orbán ar fi oferit, de-a lungul timpului, un acces valoros Rusiei la discuțiile sensibile din interiorul Uniunii Europene. Acest lucru s-ar fi realizat atât prin intermediul unor oficiali, cât și prin infiltrarea rețelelor informatice ale Ministerului de Externe ungar de către hackeri ruși.

Afirmațiile sunt susținute de mai mulți actuali și foști oficiali europeni, inclusiv de Ferenc Fress, fost șef al serviciului de securitate cibernetică din Ungaria.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Liderul opoziției, Péter Magyar, a lansat acuzații dure, calificându-l pe Szijjártó drept „trădător”.

„Faptul că ministrul de Externe al Ungariei, un apropiat al lui Lavrov, informează aproape minut cu minut Rusia despre fiecare reuniune a UE este o trădare clară. Nu și-a trădat doar propria țară, ci și Europa”, a declarat acesta, potrivit presei locale.

Pe acest fond tensionat, serviciile de informații europene susțin că, în contextul scăderii în sondaje a partidului de guvernământ Fidesz, serviciile ruse ar fi luat în calcul inclusiv scenarii extreme, precum înscenarea unui atentat asupra premierului Orbán, pentru a crește sprijinul public.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru 12 aprilie, iar sondajele recente indică un avans consistent al partidului de opoziție „Tisa”.

Între timp, președintele american, Donald Trump, și-a exprimat din nou sprijinul pentru Viktor Orbán, urându-i să câștige alegerile „la o diferență mare”.