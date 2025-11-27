„Domul de Aur”. SUA dezvoltă un interceptor orbital pentru rachete nucleare deasupra teritoriului inamicului

Statele Unite au făcut un pas discret, dar semnificativ, în direcția construirii unei noi generații de apărare antirachetă: Forțele Spațiale americane au finalizat primul proces de achiziție pentru dezvoltarea prototipurilor unui interceptor spațial (SBI), conceput să neutralizeze rachete inamice în primele minute după lansare. Mai multe contracte au fost deja atribuite, însă identitatea companiilor rămâne clasificată, relatează Breaking Defense.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Spațiale a declarat că numele contractorilor sunt protejate prin „măsuri de securitate sporite”, iar contractele Ministerului Apărării — în valoare de până la 9 milioane de dolari — nu sunt publicate în registrele deschise.

SBI este considerat unul dintre elementele centrale ale viitoarei arhitecturi globale de apărare antirachetă, cunoscută în cadrul administrației Trump drept „Domul de Aur”. Președintele american anunțase în februarie intenția de a investi aproximativ 175 de miliarde de dolari în acest proiect. De atunci, Pentagonul a evitat să discute public programul, invocând „considerente de securitate operațională”, inclusiv în cadrul conferințelor de profil.

Potrivit publicației, fiecare dintre câștigători va primi inițial aproximativ 120.000 de dolari, sumă asociată unei etape de testare la sol care include opțiuni de extindere pe trei ani. O bună parte din costurile de demonstrație va fi suportată chiar de companii.

În ciuda acestor sume modeste, programul se înscrie într-o direcție bugetară mult mai ambițioasă. Congresul a prevăzut deja 25 de miliarde de dolari pentru inițiativa „Domul de Aur”, iar proiectul de buget al administrației Trump pentru 2026 include încă 45,3 miliarde. Oficial, competiția din această fază timpurie deschide calea unor contracte mult mai substanțiale în anii următori.

Planul de achiziție prevede două linii distincte de dezvoltare pentru interceptarea rachetelor în faza de ascensiune:

-Intercepție endoatmosferică, vizând rachetele imediat după lansare, înainte de a părăsi atmosfera;

-Intercepție exoatmosferică, care țintește racheta la scurt timp după ieșirea în spațiu.

Analiștii Defence Express subliniază că un astfel de interceptor orbital ar putea ataca o rachetă balistică oriunde în lume. În primele momente după lansare, o rachetă intercontinentală nu poate efectua manevre complexe și nu a separat încă focoasele individuale sau țintele false, ceea ce face neutralizarea sa mult mai simplă. În teorie, o rachetă doborâtă în această fază ar cădea înapoi pe teritoriul statului care a lansat-o.

Programul, aflat într-un stadiu timpuriu, ridică însă întrebări majore — tehnice, financiare și strategice — iar multe dintre detalii rămân clasificate. Ce este clar, spun experții, este că SUA încearcă să accelereze o nouă abordare a apărării antirachetă, una care mută interceptarea din aer și mare direct în spațiu.