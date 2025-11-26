search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Dispută între Vance și fostul lider al majorității din Senat pe seama planului de pace pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un număr de legislatori republicani, în frunte cu senatorul Mitch McConnell, au acuzat echipa președintelui Trump că face concesii Kremlinului prin prezentarea unui plan de pace pentru Ucraina favorabil Rusiei, avertizând că o astfel de abordare pentru încheiera rapidă a păcii nu va duce la o pace durabilă.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Această poziție reflectă o diviziune profundă în rândul republicanilor împărțiți între tradiționaliști „șoimi” și promotori ai politicii „America First”, care susțin o intervenție în plan extern limitată din partea SUA, relatează presa americană.

Senatorul Mitch McConnell a avut un schimb de replici aprins pe rețelele sociale cu vicepreședintele american JD Vance, un actor cheie în actualele negocieri de pace Rusia-Ucraina mediate de SUA. Fostul lider al majorității din Senat a argumentat că un astfel de acord nu ar asigura securitatea Ucrainei și termenii săi reflectă faptul că negociatorii de vârf ai lui Trump par mai preocupați să fie concilianți față de Putin decât să asigure o pace reală.

„America nu este un arbitru neutru și nu ar trebui să acționeze ca atare." Vance, la rândul său, a numit criticile lui McConnell un „atac ridicol” la adresa planului.

„Acesta este un atac ridicol la adresa echipei președintelui, care a lucrat neobosit pentru a curăța mizeria pe care Mitch – mereu dornic să semneze cecuri în alb pentru politica externă a lui Biden – ne-a lăsat-o”, a scris Vance într-o postare pe platforma de socializare X.

„Recompensarea măcelului rusesc ar fi dezastruoasă pentru interesele Americii”, a replicat McConnell.

„Prețul păcii contează și pentru americani!”, a adăugat el, referindu-se la statisticile care arată că americanii nu susțin ca Ucraina să fie obligată să cedeze teritorii.

„Concluzie: Realitatea fundamentală de pe teren este că prețul păcii contează. Un acord care recompensează agresiunea nu ar merita hârtia pe care este scris. America nu este un arbitru neutru și nu ar trebui să ne comportăm ca unul.”

Republicanul din Kentucky, actualul președinte al Subcomisie Senatului pentru Achiziții, s-a numărat printre numeroșii membri ai Congresului din ambele partide care au avertizat asupra caracterului problematic al acordului prezentat de SUA.

Ucraina ar trebui să își reducă dimensiunea armatei, trupele NATO ar avea interdicție de a se desfășura în Ucraina, iar Kievului i s-ar interzice aderarea la NATO.

Planul de pace, despre care Casa Albă a insistat că a fost elaborat de Jared Kushner și Steve Witkoff, a stârnit îngrijorare după ce secretarul de stat Marco Rubio ar fi spus congresmenilor că ar fi o propunere elaborată de Rusia. Printre aspectele condamnate de republicani se numără propunerile ca Ucraina să își reducă forțele militare și să cedeze teritoriu Rusiei. Republicani precum Don Bacon și Brian Fitzpatrick au descris planul ca fiind „dezgustător” și „o listă de dorințe absurdă a Rusiei" și SUA ar trebui să renunțe la el.

„Singurul plan de pace care ar trebui luat în serios este unul care este elaborat și aprobat 100% de Ucraina”, a scris Fitzpatrick într-o postare pe rețelele de socializare. „Ele sunt victimele aici și îi vom susține 100%.”

Deși senatorul Lindsey Graham a lăudat eforturile președintelui de a pune capăt războiului, a subliniat că „nu va exista pace atâta timp cât Putin crede că deține controlul” și va insista asupra capitulării Ucrainei, și nu asupra păcii.

SUA

