search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Noi detalii despre cum a prins contur planul de pace al SUA pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Planul de pace american în 28 de puncte, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost „scurs” în mass-media săptămâna trecută, se bazează pe un document rusesc dat administrației președintelui american Donald Trump în octombrie, relatează Reuters, citând surse.

image

Este prima confirmare că acest document - a cărui existenţă fusese iniţial dezvăluită de Reuters în octombrie - a constituit fundamentul pentru elaborarea planului de pace în 28 de puncte.

Rușii au înmânat în octombrie unor înalți oficiali americani un document care prezintă condițiile impuse de Moscova pentru încheierea războiului, după ce Trump s-a întâlnit la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Documentul neoficial” conținea cerințe pe care rușii le exprimaseră anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii respinse de Ucraina, cum ar fi renunțarea la o porțiune semnificativă de teritoriu din est.

Departamentul de Stat al SUA și ambasadele Ucrainei și Rusiei la Washington nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta. Casa Albă nu a comentat direct documentul neoficial, dar a citat comentariile lui Donald Trump, care s-a arătat optimist cu privire la şansele de reuşită a planului în 28 de puncte.

„În speranţa finalizării acestui plan de pace, i-am ordonat trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu preşedintele Putin la Moscova, în timp ce secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii", a anunțat Trump pe reţeaua sa de socializare.

După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul căreia a fost evocat documentul respectiv, au afirmat acestea. Într-o declarație către reporteri la Geneva săptămâna aceasta, Rubio a confirmat că a primit „numeroase documente și materiale neoficiale de acest gen”, fără a intra în detalii.

Nu este clar de ce şi cum administraţia Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rusesc în elaborarea propriului plan de pace. Unii înalţi oficiali americani care l-au analizat, printre care secretarul de stat Marco Rubio, au apreciat din start că cererile Moscovei vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au afirmat sursele.

De când planul de pace a fost făcut public de Axios săptămâna trecută, scepticismul privind originea acestuia a crescut în rândul responsabililor şi congresmanilor americani, mulţi dintre ei calificând  planul drept o listă de poziţii ruseşti mai degrabă decât o iniţiativă serioasă.

Cu toate acestea, SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând-o că i-ar putea reduse asistenţa militară dacă nu-l semnează.

Când au fost puse la punct detaliile

Planul a fost redactat, cel puţin parţial, în timpul unei întâlniri care a avut loc la Miami, luna trecută, între ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special american Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, şeful fondului suveran de investiţii al Rusiei. Un număr mic de oficiali ai Departamentului sau de la Casa Albă au fost informaţi cu privire la această reuniune, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Bloomberg a relatat marţi că Witkoff i-a oferit sfaturi consilierului de rang înalt al Kremlinului, Iuri Uşakov, cu privire la modul în care Putin ar trebui să vorbească cu Trump. Potrivit transcrierilor convorbirilor telefonice obţinute de agenţia de presă, Uşakov şi Witkoff au făcut aluzie la un posibil „plan în 20 de puncte” încă din 14 octombrie. Planul a fost extins în timpul conversaţiilor ulterioare cu Dmitriev, a adăugat agenţia.

O delegaţie americană de rang înalt, din care a făcut parte şi Rubio, a acceptat să retragă sau să modifice unele dintre prevederile cele mai favorabile Rusiei în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficialii europeni şi ucraineni, potrivit Agerpres.

Driscoll se întâlneşte în prezent cu o delegaţie rusă în Abu Dhabi. O delegaţie ucraineană se află, de asemenea, în Emiratele Arabe Unite pentru discuţii cu o echipă a SUA, potrivit unui oficial american.

Responsabili ucraineni au declarat marţi că susţin cadrul modificat al acordului de pace rezultat în urma ultimelor discuţii, subliniind totodată că cele mai sensibile probleme - în special concesiile teritoriale- ar urma să fie tranşate în cadrul unei posibile întâlniri între Zelenski şi Trump.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
digi24.ro
image
O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune
stirileprotv.ro
image
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
gandul.ro
image
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
mediafax.ro
image
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
fanatik.ro
image
Daniel Băluță, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Promit că până în 2032 calitatea vieții în București va crește și costul vieții de zi cu zi va scădea”
libertatea.ro
image
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Moartea bizară a unei cântărețe de 22 de ani, cu o carieră în plină ascensiune. Se afla într-o mașină parcată când s-a întâmplat 
antena3.ro
image
Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
observatornews.ro
image
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Poate sau nu angajatorul să impună unilateral perioada concediilor: ce trebuie să știe salariații
playtech.ro
image
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale. Câți BANI vor primi copiii în noiembrie
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
romaniatv.net
image
Iulia Albu și Mike, scandal în public! Vedeta l-a lăsat baltă și a plecat, sătulă de prea mult gesticulat frenetic și urlete FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât