Noi detalii despre cum a prins contur planul de pace al SUA pentru Ucraina

Planul de pace american în 28 de puncte, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost „scurs” în mass-media săptămâna trecută, se bazează pe un document rusesc dat administrației președintelui american Donald Trump în octombrie, relatează Reuters, citând surse.

Este prima confirmare că acest document - a cărui existenţă fusese iniţial dezvăluită de Reuters în octombrie - a constituit fundamentul pentru elaborarea planului de pace în 28 de puncte.

Rușii au înmânat în octombrie unor înalți oficiali americani un document care prezintă condițiile impuse de Moscova pentru încheierea războiului, după ce Trump s-a întâlnit la Washington cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Documentul neoficial” conținea cerințe pe care rușii le exprimaseră anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii respinse de Ucraina, cum ar fi renunțarea la o porțiune semnificativă de teritoriu din est.

Departamentul de Stat al SUA și ambasadele Ucrainei și Rusiei la Washington nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta. Casa Albă nu a comentat direct documentul neoficial, dar a citat comentariile lui Donald Trump, care s-a arătat optimist cu privire la şansele de reuşită a planului în 28 de puncte.

„În speranţa finalizării acestui plan de pace, i-am ordonat trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu preşedintele Putin la Moscova, în timp ce secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii", a anunțat Trump pe reţeaua sa de socializare.

După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul căreia a fost evocat documentul respectiv, au afirmat acestea. Într-o declarație către reporteri la Geneva săptămâna aceasta, Rubio a confirmat că a primit „numeroase documente și materiale neoficiale de acest gen”, fără a intra în detalii.

Nu este clar de ce şi cum administraţia Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rusesc în elaborarea propriului plan de pace. Unii înalţi oficiali americani care l-au analizat, printre care secretarul de stat Marco Rubio, au apreciat din start că cererile Moscovei vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au afirmat sursele.

De când planul de pace a fost făcut public de Axios săptămâna trecută, scepticismul privind originea acestuia a crescut în rândul responsabililor şi congresmanilor americani, mulţi dintre ei calificând planul drept o listă de poziţii ruseşti mai degrabă decât o iniţiativă serioasă.

Cu toate acestea, SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând-o că i-ar putea reduse asistenţa militară dacă nu-l semnează.

Când au fost puse la punct detaliile

Planul a fost redactat, cel puţin parţial, în timpul unei întâlniri care a avut loc la Miami, luna trecută, între ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special american Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, şeful fondului suveran de investiţii al Rusiei. Un număr mic de oficiali ai Departamentului sau de la Casa Albă au fost informaţi cu privire la această reuniune, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Bloomberg a relatat marţi că Witkoff i-a oferit sfaturi consilierului de rang înalt al Kremlinului, Iuri Uşakov, cu privire la modul în care Putin ar trebui să vorbească cu Trump. Potrivit transcrierilor convorbirilor telefonice obţinute de agenţia de presă, Uşakov şi Witkoff au făcut aluzie la un posibil „plan în 20 de puncte” încă din 14 octombrie. Planul a fost extins în timpul conversaţiilor ulterioare cu Dmitriev, a adăugat agenţia.

O delegaţie americană de rang înalt, din care a făcut parte şi Rubio, a acceptat să retragă sau să modifice unele dintre prevederile cele mai favorabile Rusiei în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficialii europeni şi ucraineni, potrivit Agerpres.

Driscoll se întâlneşte în prezent cu o delegaţie rusă în Abu Dhabi. O delegaţie ucraineană se află, de asemenea, în Emiratele Arabe Unite pentru discuţii cu o echipă a SUA, potrivit unui oficial american.

Responsabili ucraineni au declarat marţi că susţin cadrul modificat al acordului de pace rezultat în urma ultimelor discuţii, subliniind totodată că cele mai sensibile probleme - în special concesiile teritoriale- ar urma să fie tranşate în cadrul unei posibile întâlniri între Zelenski şi Trump.