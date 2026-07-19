Video Fotografia de vacanță care te poate costa 275 de euro. Regula neștiută din frumosul sat cu case colorate, vizitat de sute de mii de turiști în fiecare an

Destinația de vis de pe Riviera Italiană a introdus o regulă mai puțin cunoscută pentru a combate aglomerația. Turiștii au voie să fotografieze, însă pot fi sancționați dacă staționează prea mult în anumite zone.

Milioane de turiști vizitează anual una dintre cele mai pitorești destinații europene, însă un gest aparent banal din timpul vacanței îi poate costa scump. Cei care nu cunosc regulile locale riscă amenzi de până la 275 de euro în anumite zone și în perioadele aglomerate ale anului.

Este vorba despre Portofino, unul dintre cele mai cunoscute și fotografiate sate de pe Riviera Italiană. Localitatea este renumită pentru casele sale colorate, portul pitoresc, iahturile de lux și atmosfera exclusivistă, care atrage anual sute de mii de vizitatori, potrivit express.

→ Imaginea 1/3: Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay

Turiștii nu sunt amendați pentru că fac fotografii

Regulile au fost introduse pentru a preveni formarea blocajelor în punctele cele mai aglomerate ale localității. Astfel, vizitatorii nu trebuie să blocheze aleile, să se oprească pentru perioade îndelungate pentru fotografii, să instaleze echipamente foto voluminoase sau să creeze aglomerație prin așteptarea în anumite puncte.

Cei care încalcă regulile pot primi amenzi care ajung până la 275 de euro.

Portul și celebra Piazzetta, printre zonele vizate

Restricțiile se aplică în unele dintre cele mai populare puncte turistice din Portofino. Printre acestea se numără zona pitorească a portului, celebra Piazzetta și Molo Umberto I, locuri în care turiștii se opresc frecvent pentru a face fotografii.

Satul din Grecia unde crește cel mai vechi măslin din lume. Arborele are 3.000 de ani, încă rodește și atrage mii de turiști în fiecare an

În perioadele de vârf, grupurile de turiști se pot forma rapid în aceste zone, mai ales atunci când mai multe persoane așteaptă pentru a obține aceeași fotografie. Într-un spațiu atât de restrâns, câteva persoane care staționează pentru o perioadă mai lungă pot bloca rapid circulația pietonilor.

Autoritățile susțin că scopul măsurilor nu este de a împiedica turiștii să se bucure de peisaj sau să fotografieze localitatea, ci de a menține circulația și de a preveni aglomerația excesivă.

Regulile sunt aplicate mai ales în sezonul turistic

Măsurile sunt aplicate, de regulă, în timpul sezonului turistic de vârf, care se întinde aproximativ din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie. Restricțiile pot fi aplicate în special în timpul orelor de zi în care numărul vizitatorilor este cel mai mare.

Datele și intervalele orare exacte pot fi ajustate de autoritățile locale de la un an la altul, în funcție de numărul de turiști și de nivelul de aglomerație.

Prin urmare, turiștii care vizitează Portofino sunt sfătuiți să fie atenți la semnele și indicațiile locale și să evite staționarea prelungită în zonele aglomerate.

„Haos anarhic” în străduțele înguste

Fostul primar al localității Portofino, Matteo Viacava, a explicat în trecut că astfel de restricții au fost introduse pentru a preveni ceea ce a descris drept un „haos anarhic” provocat de mulțimile de turiști.

Portofino este o localitate mică, cu străzi înguste și spații publice limitate. În perioadele de vârf, numărul turiștilor îl depășește cu mult pe cel al locuitorilor permanenți.

Autoritățile locale susțin că menținerea unor culoare de circulație libere este importantă nu doar pentru confortul turiștilor, ci și pentru siguranța publică. În cazul unei urgențe, vehiculele de intervenție trebuie să poată ajunge rapid în zonele afectate.

Portofino are mai puțin de 400 de locuitori permanenți, însă atrage anual sute de mii de vizitatori. Localitatea a devenit una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia datorită peisajelor sale spectaculoase și a atmosferei exclusiviste.

Casele viu colorate de pe malul apei, portul plin de iahturi de lux și apropierea de alte destinații populare de pe Riviera Italiană au transformat Portofino într-un loc extrem de căutat.

Popularitatea sa a crescut și mai mult odată cu dezvoltarea rețelelor sociale. Turiștii caută în mod frecvent cele mai spectaculoase puncte pentru fotografii, iar unele locuri din localitate au devenit adevărate puncte de atracție pentru cei care vor să surprindă imagini cu celebrul port.