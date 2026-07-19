 Fotografia de vacanță care te poate costa 275 de euro. Regula neștiută din frumosul sat cu case colorate, vizitat de sute de mii de turiști în fiecare an | adevarul.ro
search
Duminică, 19 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Fotografia de vacanță care te poate costa 275 de euro. Regula neștiută din frumosul sat cu case colorate, vizitat de sute de mii de turiști în fiecare an

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Destinația de vis de pe Riviera Italiană a introdus o regulă mai puțin cunoscută pentru a combate aglomerația. Turiștii au voie să fotografieze, însă pot fi sancționați dacă staționează prea mult în anumite zone.

Destinația de vis unde turiștii pot primi amenzi de 275 de euro pentru un gest aparent banal
Portofino, frumosul sat cu case colorate din Italia Foto: pixabay

Milioane de turiști vizitează anual una dintre cele mai pitorești destinații europene, însă un gest aparent banal din timpul vacanței îi poate costa scump. Cei care nu cunosc regulile locale riscă amenzi de până la 275 de euro în anumite zone și în perioadele aglomerate ale anului.

Este vorba despre Portofino, unul dintre cele mai cunoscute și fotografiate sate de pe Riviera Italiană. Localitatea este renumită pentru casele sale colorate, portul pitoresc, iahturile de lux și atmosfera exclusivistă, care atrage anual sute de mii de vizitatori, potrivit express.

Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay
Imaginea 1/3: Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay
Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay
Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay
Portofino este un sat pescăresc pitoresc din Italia Foto: pixabay

Turiștii nu sunt amendați pentru că fac fotografii

Regulile au fost introduse pentru a preveni formarea blocajelor în punctele cele mai aglomerate ale localității. Astfel, vizitatorii nu trebuie să blocheze aleile, să se oprească pentru perioade îndelungate pentru fotografii, să instaleze echipamente foto voluminoase sau să creeze aglomerație prin așteptarea în anumite puncte.

Cei care încalcă regulile pot primi amenzi care ajung până la 275 de euro.

Portul și celebra Piazzetta, printre zonele vizate

Restricțiile se aplică în unele dintre cele mai populare puncte turistice din Portofino. Printre acestea se numără zona pitorească a portului, celebra Piazzetta și Molo Umberto I, locuri în care turiștii se opresc frecvent pentru a face fotografii.

Satul din Grecia unde crește cel mai vechi măslin din lume. Arborele are 3.000 de ani, încă rodește și atrage mii de turiști în fiecare an

În perioadele de vârf, grupurile de turiști se pot forma rapid în aceste zone, mai ales atunci când mai multe persoane așteaptă pentru a obține aceeași fotografie. Într-un spațiu atât de restrâns, câteva persoane care staționează pentru o perioadă mai lungă pot bloca rapid circulația pietonilor.

Autoritățile susțin că scopul măsurilor nu este de a împiedica turiștii să se bucure de peisaj sau să fotografieze localitatea, ci de a menține circulația și de a preveni aglomerația excesivă.

Regulile sunt aplicate mai ales în sezonul turistic

Măsurile sunt aplicate, de regulă, în timpul sezonului turistic de vârf, care se întinde aproximativ din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie. Restricțiile pot fi aplicate în special în timpul orelor de zi în care numărul vizitatorilor este cel mai mare.

Datele și intervalele orare exacte pot fi ajustate de autoritățile locale de la un an la altul, în funcție de numărul de turiști și de nivelul de aglomerație.

Prin urmare, turiștii care vizitează Portofino sunt sfătuiți să fie atenți la semnele și indicațiile locale și să evite staționarea prelungită în zonele aglomerate.

„Haos anarhic” în străduțele înguste

Fostul primar al localității Portofino, Matteo Viacava, a explicat în trecut că astfel de restricții au fost introduse pentru a preveni ceea ce a descris drept un „haos anarhic” provocat de mulțimile de turiști.

Portofino este o localitate mică, cu străzi înguste și spații publice limitate. În perioadele de vârf, numărul turiștilor îl depășește cu mult pe cel al locuitorilor permanenți.

Autoritățile locale susțin că menținerea unor culoare de circulație libere este importantă nu doar pentru confortul turiștilor, ci și pentru siguranța publică. În cazul unei urgențe, vehiculele de intervenție trebuie să poată ajunge rapid în zonele afectate.

Portofino are mai puțin de 400 de locuitori permanenți, însă atrage anual sute de mii de vizitatori. Localitatea a devenit una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia datorită peisajelor sale spectaculoase și a atmosferei exclusiviste.

Casele viu colorate de pe malul apei, portul plin de iahturi de lux și apropierea de alte destinații populare de pe Riviera Italiană au transformat Portofino într-un loc extrem de căutat.

Popularitatea sa a crescut și mai mult odată cu dezvoltarea rețelelor sociale. Turiștii caută în mod frecvent cele mai spectaculoase puncte pentru fotografii, iar unele locuri din localitate au devenit adevărate puncte de atracție pentru cei care vor să surprindă imagini cu celebrul port.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace: „Marele Satana și-a arătat din nou adevărata față”
digi24.ro
image
FT: Trump va anunța finanțarea mișcării MAGA în Europa. Subvenții americane pentru contestarea legilor UE
stirileprotv.ro
image
„București, în șantier”. Episodul 3. Cum se prezintă lucrările la Parcul Liniei, despre care primarul Sectorului 6 a spus că va fi gata luna aceasta
gandul.ro
image
Sârșitul „erei Orbán”: Președintele Tamas Sulyok, ultimul „acolit”, pleacă de la putere
mediafax.ro
image
Fotbalul românesc bate pasul pe loc de 10 ani! Raportul dur care arată capitolele la care este depășită SuperLiga
fanatik.ro
image
„Borna zero” a României, construită la Făgăraș cu fonduri UE. Un catarg de 30 de metri va marca centrul geografic exact al țării
libertatea.ro
image
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Decizia luată de FIFA în cazul suspendării jucătorilor Argentinei, înaintea finalei CM 2026 cu Spania
digisport.ro
image
Cheloo, de nerecunoscut la primul mare concert după ce în urmă cu o lună a fost internat. Cum a apărut pe scena de la Arena Națională
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un român, arestat în Italia pentru că îşi maltrata soţia însărcinată şi o obliga să se prostitueze
observatornews.ro
image
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
cancan.ro
image
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
newsweek.ro
image
Milionarul Mitică Dragomir știe cine va fi noul premier al României: „Cred că îl agreează și Bolojan”
prosport.ro
image
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de Pensii
playtech.ro
image
Surpriză uriașă înainte de finala Cupei Mondiale Spania – Argentina: cine va sta lângă Donald Trump în tribuna oficială. Relație tensionată între cei doi
fanatik.ro
image
Obsesia lui Putin pentru viața veșnică: căpșuni modificate genetic, laboratoare secrete, terapii genetice și experimente controversate
ziare.com
image
”N-a văzut meciul”. Thomas Tuchel i-a lăsat mască pe englezi, după ”bijuteria” Franța - Anglia: ”Nu știam”
digisport.ro
image
Un bărbat a vrut să repare acoperișul blocului pe cont propriu, însă a declanșat un incendiu. Cum s-a petrecut totul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şi-a dat DEMISIA. Şocul finalului de săptămână, se resetează TOT!
romaniatv.net
image
Un „călător în timp”, care susține că vine din anul 2118, dezvăluiri uluitoare despre viitorul omenirii: „Meritați să știți adevărul”
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Cine a câștigat Mireasa și ce premiu a încasat. Cu câți bani au plecat, de fapt, acasă
actualitate.net
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026
click.ro
image
Haos la deschiderea magazinului lui Călin Donca din București! O femeie a ajuns la spital, iar jandarmii au intervenit în mulțime
click.ro
image
Obiectele second-hand care nu trebuie ținute în casă. Pot deveni periculoase pentru sănătate
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Ilie. Tradiția spune că atrage ghinion și pagube
image
Poți depăși o mașină de poliție dacă circulă prea încet? Ce spune Codul Rutier 2026

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Dan Negru: „Inteligența artificială nu face altceva decât să copieze niște gândiri și cred că la un moment dat se va plafona‟

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?