Video O destinație populară din Europa, cu plaje superbe, lovită de scăderea cheltuielilor: „Mănâncă mai puțin în oraș și stau mai puține zile”

Sezonul estival este în plină desfășurare, însă reprezentanții industriei turistice din Mallorca, Spania, avertizează că turiștii cheltuiesc mai puțin la destinație, în ciuda numărului ridicat de vizitatori. Potrivit acestora, luna iulie a debutat sub așteptări, iar tendința ar putea continua și în august.

Spania rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță. Cu toate acestea, operatorii din Insulele Baleare susțin că obiceiurile de consum ale turiștilor s-au schimbat, iar afacerile locale resimt deja efectele.

Pedro Fiol, președintele Asociației Agențiilor de Turism din Baleare (Aviba), afirmă că, deși statisticile indică o creștere a cheltuielilor totale ale turiștilor, o mare parte din bani este direcționată către costurile de transport și cazare.

„Infrastructura de călătorie a devenit mai scumpă, iar călătorii cheltuiesc mai puțin la destinație”, a declarat Pedro Fiol, pentru express.

Cheltuielile efectuate la destinație includ mesele la restaurante, consumul în baruri, cumpărăturile și excursiile, iar acestea sunt cele care înregistrează un recul în Mallorca.

Juanmi Ferrer, președintele Asociației Restaurantelor CAEB, spune că restaurantele resimt deja scăderea consumului. Pe lângă creșterea prețurilor la alimente, operatorii din domeniu observă că turiștii aleg să mănânce mai rar în oraș.

„Iulie a început mai slab decât ne așteptam. Valoarea medie a notei de plată a scăzut, la fel și numărul meselor servite. Mănâncă mai puțin în oraș”, a declarat Ferrer, citat de Majorca Daily Bulletin.

Semnale similare vin și din sectorul transporturilor. Președintele federației transportatorilor, Rafel Riog, susține că începutul sezonului nu confirmă așteptările operatorilor.

„Iulie se dovedește a fi destul de slabă”, a afirmat acesta, adăugând că turiștii petrec pe insulă mai puține zile decât în anii anteriori.

Potrivit reprezentanților industriei turistice, scăderea cheltuielilor se reflectă în mai multe sectoare, inclusiv în transport, hoteluri și industria ospitalității. Dacă tendința se va menține, aceștia estimează că lunile iulie și august ar putea aduce rezultate sub nivelul anticipat pentru afacerile locale.