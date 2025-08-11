Atac străin asupra infrastructurii Guvernului din R. Moldova. Angajați ai statului sunt suspectați de complicitate

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat luni că a fost identificat un incident grav de securitate cibernetică, organizat de un actor străin, care a vizat infrastructura guvernamentală a țării. Potrivit comunicatului oficial, acest atac sofisticat a fost posibil și cu sprijin intern, întrucât unii angajați ai instituției sunt suspectați de complicitate la tentativele de sabotare și atac cibernetic. Autoritățile investighează în continuare circumstanțele și amploarea acestui incident pentru a preveni eventuale pagube suplimentare și pentru a asigura protecția datelor și sistemelor guvernamentale.

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale.

În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sunt acum examinate în legătură cu suspiciuni de complicitate la tentativele de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice. Pe perioada investigației, persoanele vor fi suspendate din funcție”, se arată în comunicatul Serviciului.

„Guvernul Republicii Moldova va proteja securitatea cibernetică și va acționa în continuare pentru prevenirea unor potențiale atacuri cibernetice asupra infrastructurii statului”, subliniază instituția de la Chișinău.