Doi administratori de firmă, acuzați de ucidere din culpă. Un muncitor angajat „la negru” a murit într-un incendiu

Un bărbat şi o femeie, administratori ai unei firme care se ocupă cu prelucrarea combustibililor, în judeţul Argeş, au fost inculpaţi după ce un bărbat care lucra „la negru” în cadrul societăţii a murit în urma unui incendiu produs la locul de muncă.

Cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, după ce au stat 24 de ore în arest, în baza unor ordonanţe de reţinere.

Ancheta, care vizează infracţiuni de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi distrugere din culpă, a început în toamna anului trecut, după ce în 20 noiembrie, la sediul unei societăţi comerciale din comuna argeşeană Bradu, a avut loc un incendiu, la o instalaţie tehnologică de prelucrare a combustibililor, potrivit News.ro.

Focul a surprins un bărbat de 57 de ani, din comuna Băneşti, judeţul Prahova, care a suferit arsuri pe 90% din suprafaţa corpului. El a fost dus în stare critică la spital, iar cinci zile mai târziu, în 25 noiembrie, a murit.

Potrivit procurorilor, bărbatul care a murit era angajat fără forme legale

„În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că bărbatul decedat ar fi fost angajat fără forme legale şi că societatea nu ar fi deţinut autorizaţiile necesare pentru prelucrarea combustibililor. În urma probelor rezultate, administratorii în drept şi în fapt ai societăţii comerciale, respectiv un bărbat de 57 de ani şi o femeie de 52 de ani, ambii din comuna Bradu, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. În cursul zilei de astăzi, cei doi au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, fiind luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile faţă de aceştia”, informează, marţi, Poliţia judeţeană Argeş.

Instituţia precizează că cercetările în acest dosar continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor săvârşirii infracţiunilor, ancheta desfăşurându-se sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.