 Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el | adevarul.ro
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Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el

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Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, însă mulți turiști descoperă la fața locului o regulă nescrisă care funcționează pe numeroase plaje: șezlongul poate fi folosit fără taxă, dacă există o consumație minimă la barul sau beach clubul care îl administrează.

Plajă cu șezlonguri, în Grecia. FOTO Shutterstock
Plajă cu șezlonguri, în Grecia. FOTO Shutterstock

În Grecia, plajele amenajate funcționează pe baza unor concesiuni acordate de stat operatorilor privați, care pot instala șezlonguri și umbrele, pot percepe taxe și pot oferi facilități precum dușuri, toalete sau puncte de alimentație, relatează Șirile ProTV.

Accesul la plajă este un drept public

Totuși, turiștii trebuie să știe că aceste concesiuni se aplică doar unor zone bine delimitate, nu întregii plaje. Spațiile neocupate rămân domeniu public, iar accesul la mare este garantat prin lege.

De asemenea, o plajă concesionată nu devine proprietate privată. Administratorii nu pot obliga vizitatorii să închirieze șezlonguri pentru a avea acces pe plajă sau la apă. În Grecia există atât plaje complet gratuite, unde turiștii își folosesc propriile umbrele și prosoape, cât și plaje mixte, unde zonele cu șezlonguri coexistă cu sectoare libere, accesibile tuturor.

Cum funcționează sistemul de șezlonguri

Cel mai răspândit sistem presupune folosirea gratuită a șezlongului în schimbul consumării unor produse de la localul respectiv, o regulă pe care nu toți administratorii plajelor o afișează, chiar dacă o aplică.

În alte cazuri, administratorii percep o taxă fixă (între 5 și 10 euro) pentru setul format din două șezlonguri și o umbrelă, iar pe plajele exclusiviste tarifele diferă în funcție de poziția față de mare.

Noi restricții pentru protejarea plajelor

În cadrul măsurilor de protecție a mediului, Grecia a interzis amplasarea șezlongurilor pe 251 de plaje, inclusiv în unele zone aflate în arii protejate Natura 2000. Autoritățile spun că decizia urmărește conservarea peisajelor naturale și limitarea efectelor turismului excesiv.

Pe aceste plaje nu este permisă exploatarea comercială prin șezlonguri și umbrele, iar vizitatorii pot folosi doar propriile echipamente de plajă.

Când găsești cele mai bune locuri

În plin sezon, turiștii care vor să ocupe un șezlong pe plajele cele mai căutate trebuie să ajungă încă de dimineață. În stațiunile foarte aglomerate, locurile din primele rânduri se ocupă încă din primele ore ale zilei, în timp ce pe plajele mai liniștite există mai multă flexibilitate.

Controalele privind ocuparea plajelor

În paralel, autoritățile elene au intensificat controalele privind ocuparea plajelor. În doar câteva zile, au fost aplicate amenzi de peste 350.000 de euro operatorilor care au ocupat ilegal domeniul public cu șezlonguri, umbrele și mese.

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