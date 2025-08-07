Tragedie pe calea ferată la Reșița: Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren. Moartea a fost violentă, iar criminaliștii fac cercetări

Un bărbat de 76 de ani a murit pe loc, miercuri seară, după ce a fost lovit de un tren în orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Circulația feroviară a fost blocată, iar criminaliștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

Un bărbat în vârstă de 76 de ani a decedat în această seară, în jurul orei 19:08, după ce a fost lovit de un tren pe raza localității Bocșa. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției Transporturi pentru primele verificări, transmite stirilecs.ro.

Incidentul s-a petrecut pe una dintre liniile de cale ferată care traversează orașul Bocșa, în județul Caraș-Severin. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, bărbatul a fost lovit mortal de un tren, identitatea sa fiind confirmată ulterior ca fiind un localnic în vârstă de 76 de ani.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin – Postul de Poliție Transporturi Feroviare Reșița s-au deplasat de urgență la fața locului și au demarat cercetările. Din primele verificări a rezultat faptul că victima a fost surprinsă și accidentată mortal de tren. În prezent, se continuă investigațiile pentru a stabili toate cauzele și împrejurările producerii tragediei”, se arată într-un comunicat al autorităților.

Circulația feroviară a fost afectată. Trenurile nu au mai putut circula

Trenul implicat în accident a fost oprit temporar, iar circulația feroviară în zonă a fost afectată pentru scurt timp, până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Reprezentanții CFR au colaborat cu autoritățile pentru a relua traficul în condiții de siguranță, iar echipajele de intervenție au lucrat pentru degajarea liniei.

Criminaliștii au fost chemați la fața locului. Accident sau sinucidere?

La acest moment, nu este clar dacă bărbatul se afla în apropierea căii ferate din neatenție, dacă a încercat să traverseze linia sau dacă este vorba despre un gest intenționat. Anchetatorii iau în calcul toate ipotezele, iar urmează să fie analizate imaginile de supraveghere din zonă și să fie audiați eventualii martori.

Ancheta este în curs, iar rezultatele vor fi comunicate public de îndată ce vor fi disponibile concluziile oficiale.

Potrivit statisticilor Poliției Transporturi, cazurile de accidente feroviare care implică pietoni sunt încă frecvente, în special în zonele unde lipsesc pasajele supraterane sau semnalizarea corespunzătoare. Autoritățile reamintesc populației că traversarea căii ferate trebuie realizată doar prin locurile special amenajate și cu maximă atenție.