Moartea unei doctorițe salvează vieți. Fiica sa, studentă la Medicină, a decis donarea organelor: „Știu că vei avea grijă de oameni și de sus”

Moartea medicului orădean Daniela Jovrea, la doar 53 de ani, a oferit o nouă șansă la viață pentru mai mulți pacienți din țară, după ce fiica ei, studentă la Medicină, a decis donarea organelor doctoriței.

Daniela Jovrea, alături de fiica sa. FOTO FB Lovas Brigita
Fiica medicului, Brigita, în vârstă de 19 ani, studentă la Medicină, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, în care a vorbit despre mama ei și despre felul în care aceasta a continuat să ajute și după moarte:

„Mamă, ai fost și vei rămâne cea mai importantă persoană din viața mea. Te-am iubit mai mult decât pot exprima în cuvinte, te iubesc în fiecare clipă și te voi iubi toată viața mea. Dragostea mea pentru tine nu se va stinge niciodată. Toată existența ta a fost dedicată binelui, ai salvat vieți și ai adus lumină în sufletele oamenilor. Iar acum, chiar și la plecare, ai continuat să faci același lucru, ai salvat alte vieți, așa cum doar tu ai știut.

Asta spune totul despre cine ai fost. Îmi place să cred că Doamne Doamne a avut nevoie de tine acolo sus, în cer, pentru că ești un suflet prea bun ca să nu continui să ajuți și de acolo. Știu că vei avea grijă de oameni și de sus, așa cum ai făcut mereu. Te iubesc enorm și îți promit că voi face tot ce pot ca să fii mândră de mine. Voi duce mai departe tot ce m-ai învățat și nu voi uita niciodată cât de mult ai însemnat pentru mine. Te iubesc, mamă. Pentru totdeauna”, a scris tânăra pe pagina sa de socializare.

Ficatul prelevat de la medicul urolog Daniela Jovrea a fost transplantat la Institutul Clinic Fundeni unei asistente medicale care mai avea doar câteva ore de trăit, potrivit unei relatări publicate pe Facebook de jurnalistul Dorin Chiotea și confirmate pentru BIHOREANUL de dr. Carmen Pantiș, coordonatoarea programului de transplant din Bihor.

„Echipa de la Institutul Clinic Fundeni a prof. dr. Vlad Brașoveanu, umăr la umăr cu prof. ATI Dana Tomescu, a recepționat ficatul ce a redat incredibil viața unei tinere asistente medicale. Aceasta avea îngrozitorul sindrom hepato-pulmonar în stadiu terminal, doar câteva ore îi mai rămăseseră de trăit pe aparate și cu masca de oxigen. La finalul operației doctorii s-au îmbrățișat și zeci de minute au plâns continuu. De fericire!”, a scris jurnalistul, care a menționat și celelalte organe prelevate.

Daniela Jovrea fusese declarată în moarte cerebrală după un anevrism suferit pe 14 aprilie și s-a stins vineri dimineață.

Rinichii doctoriței au fost trimiși la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, iar corneea a ajuns la o unitate medicală din București, arată sursa citată.

Dr. Daniela Jovrea era medic primar urolog și activa atât în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, dar activa și în mediul privat.

Amintim că mortalitatea pacienților de pe lista de așteptare pentru transplant este ridicată deoarece rata donării este scăzută în România. Eforturile de creștere a donării de organe de la persoanele aflate în moarte cerebrală ar permite salvarea multor vieți omenești.

