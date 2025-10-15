Dispută pe tema serviciului militar obligatoriu în Germania. Șeful Armatei: „Avem nevoie de o creștere rapidă pentru a ne putea apăra”

Guvernul german se află într-un impas politic major pe tema suplimentării efectivelor armatei, în condițiile în care tensiunile generate de războiul din Ucraina și presiunile NATO impun creșterea rapidă a capacității militare a țării.

Planul inițial al ministrului Apărării, Boris Pistorius (SPD), care miza pe recrutarea voluntară a zeci de mii de tineri pentru Bundeswehr, s-a împotmolit în fața scepticismului blocului conservator CDU/CSU, condus de cancelarul Friedrich Merz.

Conservatorii au cerut introducerea unei forme de conscripție automată, în caz că sistemul voluntar nu ar fi generat suficiente înrolări, scrie theguardian.

„Vrem să încercăm mai întâi varianta voluntară cu SPD. Dacă reușim, cu atât mai bine. Dar rămân sceptic”, a declarat Merz, al cărui sprijin politic a scăzut vizibil în urma disputelor din coaliție.

Conflictul a escaladat după ce Pistorius a respins un compromis care ar fi permis selecția prin tragere la sorți a unor tineri pentru serviciu militar obligatoriu, dacă programul voluntar nu ar fi reușit să asigure numărul necesar de recruți.

Conferința de presă planificată pentru prezentarea proiectului de lege a fost anulată în ultimul moment, iar partidele s-au acuzat reciproc de blocarea procesului legislativ.

Norbert Röttgen, membru marcant al CDU, a declarat pentru Süddeutsche Zeitung: „În peste 30 de ani de activitate în Bundestag, nu am văzut niciodată un ministru federal să saboteze direct un proces legislativ important din domeniul său și să arunce grupul său parlamentar în haos.”

Proiectul de lege prevede ca prima etapă să implice completarea unui chestionar de către toți tinerii de 18 ani privind aptitudinea și disponibilitatea lor pentru serviciul militar.

În prezent, includerea femeilor într-un eventual program de conscripție ar necesita o modificare constituțională, care nu se află pe agenda politică.

Până în 2011, tinerii de sex masculin erau obligați să efectueze serviciul militar sau, alternativ. După Războiul Rece, atât serviciul militar, cât și cel civil au fost suspendate, deși constituția prevede în continuare posibilitatea înrolării obligatorii.

54% dintre germani susțin revenirea serviciului militar obligatoriu

De la invazia Rusiei în Ucraina, experții trag semnale de alarmă privind efectivele Bundeswehr: recrutările scad, iar dotările sunt insuficiente, fapt ce face serviciul militar puțin atractiv. Germania s-a angajat să crească treptat efectivele armatei la 260.000 de soldați, față de 180.000 în prezent, la care se adaugă 200.000 de rezerviști.

Un sondaj recent arată că 54% dintre germani susțin revenirea serviciului militar obligatoriu, sprijinul fiind mai puternic în rândul persoanelor peste 60 de ani.

Inspectorul general al forțelor armate, Carsten Breuer, a subliniat urgența revizuirii procesului de recrutare și a spus că proiectul inițial de lege ar putea atrage un număr mare de voluntari.

„Avem nevoie de o creștere rapidă pentru a ne putea apăra și pentru a descuraja eventualele atacuri”, a concluzionat Breuer.