Scandal în Franţa, după ce soția președintelui a fost înregistrată făcând o remarcă vulgară despre activistele feministe. „E timpul ca soții Macron să plece”

Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, a fost filmată făcând o remarcă vulgară despre activistele care protestaseră față de un comediant francez acuzat de viol.

Scandal în Franța, după ce în spaţiul public a ajuns o înregistrare video care o surprinde pe Brigitte Macron, prima doamnă a țării, folosind un limbaj vulgar la adresa activistelor feministe care au protestat la spectacolul unui comediant acuzat anterior de viol.

Reacțiile critice din societatea franceză au fost puternice, unii cerând chiar demisia cuplului prezidențial.

O înregistrare video distribuită iniţial de Public şi preluată apoi de presa internaţională a stârnit un val de controverse în Franța, după ce Brigitte Macron, soția președintelui Emmanuel Macron, a fost surprinsă făcând o remarcă vulgară la adresa activistelor feministe care au perturbat un spectacol de stand-up al comediantului Ary Abittan.

Materialul video a fost filmat la Teatrul Folies Bergère din Paris, duminică, 7 decembrie, atunci când Brigitte Macron a mers să vadă spectacolul împreună cu fiica sa, Tiphaine Auzière, iar dialogul dintre ea şi Ary Abittan are loc înainte ca acesta să urce pe scenă.

După ce comediantul i-a mărturisit că se simte „speriat” de protestele activistelor feministe de sâmbătă, care purtau măști cu chipul său și scandau „Abittan violator”, Brigitte Macron îl linişteşte pe un ton glumeţ, afirmând că, „dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară”, folosind termenul francez vulgar „connes”.

Protestul fusese organizat de grupul feminist #NousToutes, care a perturbat spectacolul comediantului cu o zi înainte.Acţiunea lor avea scopul de trage un semnal de alarmă asupra revenirii lui Ary Abittan pe scenă, în condiţiile în care acesta a fost acuzat de viol în 2021, într-un dosar închis de procurori în 2023 din lipsă de probe.

„E timpul ca soții Macron să plece”

Clipul video cu remarca lui Brigitte Macron a generat reacții negative în rândul societății civile și al unor personalități publice.

Activista Gwen, membră a grupului #NousToutes, a declarat că echipa sa a fost „profund șocată și scandalizată” de limbajul primei doamne și a catalogat afirmația drept „o insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”.

Actrița Judith Godrèche, cunoscută pentru implicarea sa în combaterea abuzurilor sexuale în industria culturală franceză, a reacționat şi ea ferm pe rețelele sociale.

„Și eu sunt o proastă nenorocită. Și le susțin pe toate celelalte. Femeile care denunță violența sexistă sunt insultate cu expresii precum «proaste nenorocite» de către Brigitte Macron. S-a început cu drepturile femeilor, «marea cauză a mandatului prezidențial», iar totul se termină cu insulte la adresa lor. E timpul ca soții Macron să plece”, a scris ea pe Instagram.

Europarlamentarul Manon Aubry și liderul Verzilor, Marine Tondelier, au calificat comentariile drept „grav jignitoare”, subliniind că o primă doamnă nu ar trebui să folosească un astfel de limbaj și că remarca afectează imaginea instituției prezidențiale.

Indignarea generală este cu atât mai mare cu cât drepturile femeilor au fost promovate ca una dintre marile teme ale mandatului preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Poziția oficială a Palatului Élysée

Echipa lui Brigitte Macron a emis un comunicat oficial, precizând că afirmația trebuie interpretată doar ca o critică la adresa metodei radicale folosite de protestatare și nu ca o insulta îndreptată asupra persoanelor sau asupra cauzei feministe.